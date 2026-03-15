Один человек погиб и 17 ранены в результате российских обстрелов Херсонской области
За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы обстрелов
В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 17 получили ранения, из них — 3 ребенка.
Чем били россияне
Для атак по Херсонской области российские войска использовали дроны, авиацию и артиллерию.
Атакованные населенные пункты
За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Белозерка, Томина Балка, Червоное, Борозенское, Никольское, Антоновка, Веселое, Днепровское, Заречное, Змиевка, Камишаны, Львово, Николаевка, Милово, Михайловка, Одрадокаменка, Ольговка, Осокоровка, Приднепровское, Разлив, Федоровка, Широкая Балка, Новодмитровка, Благовещенское, Софиевка, Станислав, Александровка, Золотая Балка и город Херсон.
Куда бил враг
Сообщается, что российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 6 многоэтажек и 21 частный дом. Также оккупанты повредили газовые трубы, сельхозтехнику и частный автомобиль.
