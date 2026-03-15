Одна людина загинула і 17 поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблий на поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви обстрілів

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 17 - дістали поранення, з них - 3 дитини.

Чим били росіяни

Для атак по Херсонщині російські війська використовували дрони, авіацію та артилерію.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Томина Балка, Червоне, Борозенське, Микільське, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Зарічне, Зміївка, Комишани, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Придніпровське, Розлив, Федорівка, Широка Балка, Новодмитрівка, Благовіщенське, Софіївка, Станіслав, Олександрівка, Золота Балка та місто Херсон.

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Куди бив ворог

Повідомляється, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 21 приватний будинок. Також окупанти понівечили газові труби, сільгосптехніку та приватний автомобіль.

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