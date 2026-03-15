Поражены склады БПЛА, ТС и районы сосредоточения живой силы врага, - Генштаб

В ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины, в частности, нанесли удары по объектам военной логистики оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары по МТЗ и складам БПЛА

Так, в частности, зафиксировано поражение:

склада материально-технического обеспечения вблизи н.п. Осипенко (ВОТ Запорожской обл.),

а также склада хранения БПЛА в районе Приморска (ВОТ Запорожской обл.).

Уничтожение оккупантов

Кроме того, по данным Генштаба, вчера нанесены удары по районам сосредоточения живой силы оккупантов

недалеко от Купянска Харьковской области,

Шахового, Удачного и Покровска в Донецкой области,

в районе Петровки на ВОТ Херсонской области.

Отмечается, что масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.