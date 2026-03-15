Поражены склады БПЛА, ТС и районы сосредоточения живой силы врага, - Генштаб
В ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины, в частности, нанесли удары по объектам военной логистики оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары по МТЗ и складам БПЛА
Так, в частности, зафиксировано поражение:
- склада материально-технического обеспечения вблизи н.п. Осипенко (ВОТ Запорожской обл.),
- а также склада хранения БПЛА в районе Приморска (ВОТ Запорожской обл.).
Уничтожение оккупантов
Кроме того, по данным Генштаба, вчера нанесены удары по районам сосредоточения живой силы оккупантов
- недалеко от Купянска Харьковской области,
- Шахового, Удачного и Покровска в Донецкой области,
- в районе Петровки на ВОТ Херсонской области.
Отмечается, что масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
