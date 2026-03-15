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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Уражено склади БпЛА, МТЗ та райони зосередження живої сили ворога, - Генштаб

Ураження росіян

У ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України, зокрема, уразили об’єкти військової логістики окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по МТЗ та складах БпЛА

Так, зокрема, зафіксовано ураження:

  • складу матеріально-технічного забезпечення поблизу н.п. Осіпенко (ТОТ Запорізької обл.),
  • а також складу зберігання БпЛА у районі Приморська (ТОТ Запорізької обл.).

Також читайте: Уражено ворожі РЛС "Противник", "Пароль" та пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф", - Генштаб

Знищення окупантів

Крім того, за даними Генштабу, вчора завдано уражень по районах зосередження живої сили окупантів:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено райони зосередження живої сили РФ, артилерію та об’єкти логістики на окупованій території, - Генштаб

Зазначається, що масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Автор: 

армія рф (21325) Генштаб ЗС (8523) знищення (10386)
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