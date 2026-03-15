Уражено склади БпЛА, МТЗ та райони зосередження живої сили ворога, - Генштаб
У ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України, зокрема, уразили об’єкти військової логістики окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Удари по МТЗ та складах БпЛА
Так, зокрема, зафіксовано ураження:
- складу матеріально-технічного забезпечення поблизу н.п. Осіпенко (ТОТ Запорізької обл.),
- а також складу зберігання БпЛА у районі Приморська (ТОТ Запорізької обл.).
Знищення окупантів
Крім того, за даними Генштабу, вчора завдано уражень по районах зосередження живої сили окупантів:
- неподалік Куп’янська Харківської області,
- Шахового, Удачного та Покровська на Донеччині,
- у районі Петрівки на ТОТ Херсонської області.
Зазначається, що масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
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