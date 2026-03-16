Войска РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, двое раненых, под завалами - 16-летняя девушка (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 16 марта враг атаковал Запорожье.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Ранена женщина

Как отмечается, ранения получила женщина. Ей оказывается медицинская помощь.

Поврежден частный дом.

"Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя", - подчеркивает глава области.

Обновленная информация

По данным ОВА, предварительно под завалами частного дома есть люди.

Позже Федоров уточнил, что враг атаковал БПЛА частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья.

Повреждены дома: выбиты окна, побиты кровли и фасады.

"К сожалению, погибла женщина в результате атаки врага по Запорожью. Еще две женщины получили ранения. Они под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

Предварительно, под завалами находится 16-летняя девушка. Продолжается поисково-спасательная операция.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утромпод атакой РФ также находился Киев.

Также отмечалось, что враг атаковал Харьков дронами: пострадал мужчина, повреждена транспортная инфраструктура.

