Войска РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, двое раненых, под завалами - 16-летняя девушка (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 16 марта враг атаковал Запорожье.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Ранена женщина
Как отмечается, ранения получила женщина. Ей оказывается медицинская помощь.
Поврежден частный дом.
"Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя", - подчеркивает глава области.
Обновленная информация
По данным ОВА, предварительно под завалами частного дома есть люди.
Позже Федоров уточнил, что враг атаковал БПЛА частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья.
Повреждены дома: выбиты окна, побиты кровли и фасады.
"К сожалению, погибла женщина в результате атаки врага по Запорожью. Еще две женщины получили ранения. Они под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.
Предварительно, под завалами находится 16-летняя девушка. Продолжается поисково-спасательная операция.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утромпод атакой РФ также находился Киев.
- Также отмечалось, что враг атаковал Харьков дронами: пострадал мужчина, повреждена транспортная инфраструктура.
