9,5 га леса, связанные с Медведчуком и экс-министром-беглецом Клименко, вернули государству, - прокуратура
В Киевской области государству вернули 9,5 гектара лесных земель, которые длительное время находились в пользовании частных компаний, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком и экс-министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным прокуратуры, речь идет о землях лесохозяйственного назначения на территории Цыбловской громады Бориспольского района Киевской области.
Подробности
Прокуроры в судах доказали, что еще в 2004 году Переяслав-Хмельницкая районная государственная администрация превысила свои полномочия и незаконно передала эти участки в частную собственность и пользование. На тот момент Виктор Медведчук возглавлял Администрацию президента Украины.
В дальнейшем эти земли использовались для застройки, что противоречило требованиям законодательства.
В прокуратуре отметили, что частью земель пользовалась компания, конечным бенефициаром которой является жена пророссийского политика, находящегося под санкциями.
Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры. В феврале 2024 года апелляционный суд оставил это решение без изменений и признал незаконными договоры аренды и субаренды земельных участков.
В марте 2026 года государственный регистратор исполнил судебное решение – в Государственном реестре вещных прав прекращены частные права на эти участки и зарегистрировано право собственности за государством.
Контекст
В прокуратуре также напомнили, что в августе 2025 года Виктору Медведчуку и еще 12 его сообщникам сообщили о подозрении в преступлениях против национальной безопасности Украины. Речь идет, в частности, о распространении кремлевской пропаганды, информационно-подрывной деятельности, разжигании вражды и призывах к изменению государственных границ.
