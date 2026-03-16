9,5 га леса, связанные с Медведчуком и экс-министром-беглецом Клименко, вернули государству, - прокуратура

В Киевской области государству вернули 9,5 гектара леса, связанных с Медведчуком и Клименко

В Киевской области государству вернули 9,5 гектара лесных земель, которые длительное время находились в пользовании частных компаний, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком и экс-министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным прокуратуры, речь идет о землях лесохозяйственного назначения на территории Цыбловской громады Бориспольского района Киевской области.

Подробности

Прокуроры в судах доказали, что еще в 2004 году Переяслав-Хмельницкая районная государственная администрация превысила свои полномочия и незаконно передала эти участки в частную собственность и пользование. На тот момент Виктор Медведчук возглавлял Администрацию президента Украины.

В дальнейшем эти земли использовались для застройки, что противоречило требованиям законодательства.

Читайте также: Дело Медведчука передано в суд — за присвоение нефтепровода и отмывание средств

В прокуратуре отметили, что частью земель пользовалась компания, конечным бенефициаром которой является жена пророссийского политика, находящегося под санкциями.

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры. В феврале 2024 года апелляционный суд оставил это решение без изменений и признал незаконными договоры аренды и субаренды земельных участков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура вернула государству 24 гектара леса, незаконно выведенных для семьи Медведчука

В марте 2026 года государственный регистратор исполнил судебное решение – в Государственном реестре вещных прав прекращены частные права на эти участки и зарегистрировано право собственности за государством.

Контекст

В прокуратуре также напомнили, что в августе 2025 года Виктору Медведчуку и еще 12 его сообщникам сообщили о подозрении в преступлениях против национальной безопасности Украины. Речь идет, в частности, о распространении кремлевской пропаганды, информационно-подрывной деятельности, разжигании вражды и призывах к изменению государственных границ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР и Офис генпрокурора приняли на работу пропагандисток Медведчука, - Стерненко. ФОТО

16.03.2026 15:20 Ответить
Чи є статичні дані кому видані дозволи на володіння народними лісами??? Скільки суддів, прокуррів. поліції, бізнесменів вкрали у народу ліси по "закону"????
16.03.2026 15:25 Ответить
Клименко і мертвечук разом з помічниками та охоронцями в Україні, занепокоєні та звернуться до доброчесних суддівських від портнова, щоб вони «порішали» усьо як треба, іменем України!!
16.03.2026 15:26 Ответить
Круто, прокуратура! 9.5 га цифра - серйозна. Можна сміливо на "Розсміши коміка" виставлятися. "Хоть паржом" - казав класик.
16.03.2026 15:41 Ответить
Не державі а наступному дерибану.
16.03.2026 16:19 Ответить
 
 