9,5 га лісу, пов’язані з Медведчуком та ексміністром-втікачем Клименком, повернули державі, - прокуратура
На Київщині державі повернули 9,5 гектара лісових земель, які тривалий час перебували у користуванні приватних компаній, пов’язаних із кумом Путіна Віктором Медведчуком та ексміністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними прокуратури, йдеться про землі лісогосподарського призначення на території Циблівської громади Бориспільського району Київської області.
Подробиці
Прокурори у судах довели, що ще у 2004 році Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація перевищила свої повноваження і незаконно передала ці ділянки у приватну власність та користування. На той момент Віктор Медведчук очолював Адміністрацію президента України.
Надалі ці землі використовувалися для забудови, що суперечило вимогам законодавства.
У прокуратурі зазначили, що частиною земель користувалася компанія, кінцевим бенефіціаром якої є дружина підсанкційного проросійського політика.
Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури. У лютому 2024 року апеляційний суд залишив це рішення без змін і визнав незаконними договори оренди та суборенди земельних ділянок.
У березні 2026 року державний реєстратор виконав судове рішення – у Державному реєстрі речових прав припинено приватні права на ці ділянки та зареєстровано право власності за державою.
Контекст
У прокуратурі також нагадали, що у серпні 2025 року Віктору Медведчуку та ще 12 його спільникам повідомили про підозру у злочинах проти національної безпеки України. Йдеться, зокрема, про поширення кремлівської пропаганди, інформаційно-підривну діяльність, розпалювання ворожнечі та заклики до зміни державних кордонів.
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