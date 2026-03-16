9,5 га лісу, пов’язані з Медведчуком та ексміністром-втікачем Клименком, повернули державі, - прокуратура

На Київщині державі повернули 9,5 гектара лісових земель, які тривалий час перебували у користуванні приватних компаній, пов’язаних із кумом Путіна Віктором Медведчуком та ексміністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними прокуратури, йдеться про землі лісогосподарського призначення на території Циблівської громади Бориспільського району Київської області.

Подробиці

Прокурори у судах довели, що ще у 2004 році Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація перевищила свої повноваження і незаконно передала ці ділянки у приватну власність та користування. На той момент Віктор Медведчук очолював Адміністрацію президента України.

Надалі ці землі використовувалися для забудови, що суперечило вимогам законодавства.

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У прокуратурі зазначили, що частиною земель користувалася компанія, кінцевим бенефіціаром якої є дружина підсанкційного проросійського політика.

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури. У лютому 2024 року апеляційний суд залишив це рішення без змін і визнав незаконними договори оренди та суборенди земельних ділянок.

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У березні 2026 року державний реєстратор виконав судове рішення – у Державному реєстрі речових прав припинено приватні права на ці ділянки та зареєстровано право власності за державою.

Контекст

У прокуратурі також нагадали, що у серпні 2025 року Віктору Медведчуку та ще 12 його спільникам повідомили про підозру у злочинах проти національної безпеки України. Йдеться, зокрема, про поширення кремлівської пропаганди, інформаційно-підривну діяльність, розпалювання ворожнечі та заклики до зміни державних кордонів.

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