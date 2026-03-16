ВАКС избрал меру пресечения подозреваемому в хищении средств заместителю гендиректора "Укроборонпром" - 10 млн грн залога
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к одному из заместителей генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность" меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.
Что решил суд?
Подозреваемый или залогодатель не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога обязан внести средства на депозитный счет Высшего антикоррупционного суда.
На подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:
- являться к детективу, прокурору и следственному судье по каждому требованию;
- сообщать детективу, прокурору об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении следственного судьи;
- не посещать помещение, указанное в постановлении следственного судьи;
- носить электронное средство контроля.
Срок действия постановления в части возложенных обязанностей - до 16 мая 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования.
Что предшествовало?
Как сообщалось, САП и НАБУ раскрыли преступную схему хищения 32 млн грн в концерне "Укроборонпром".
