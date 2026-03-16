Новости Укроборонпром Хищение средств
ВАКС избрал меру пресечения подозреваемому в хищении средств заместителю гендиректора "Укроборонпром" - 10 млн грн залога

Коррупция в Укроборонпроме

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к одному из заместителей генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность" меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

Что решил суд?

Подозреваемый или залогодатель не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога обязан внести средства на депозитный счет Высшего антикоррупционного суда.

На подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:

  •  являться к детективу, прокурору и следственному судье по каждому требованию;
  •  сообщать детективу, прокурору об изменении своего места жительства и места работы;
  •  воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении следственного судьи;
  •  не посещать помещение, указанное в постановлении следственного судьи;
  •  носить электронное средство контроля.

Срок действия постановления в части возложенных обязанностей - до 16 мая 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования.

Что предшествовало?

Как сообщалось, САП и НАБУ раскрыли преступную схему хищения 32 млн грн в концерне "Укроборонпром".

16.03.2026 16:02 Ответить
Чи спроможний він буде оплатити таку велику заставу? Хіба так можна?Не судді, а звірі
показать весь комментарий
16.03.2026 16:15 Ответить
 
 