ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у розкраданні коштів заступнику гендиректора "Укроборонпрому" - 10 млн грн застави
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до одного із заступників генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість" запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВАКС.
Що вирішив суд?
Підозрюваний або заставодавець не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов’язаний внести кошти на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду.
На підозрюваного покладаються такі процесуальні обов’язки:
- прибувати до детектива, прокурора та слідчого судді за кожною вимогою;
- повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
- не відвідувати приміщення, визначене в ухвалі слідчого судді;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії ухвали в частині покладених обов’язків - до 16 травня 2026 року включно, але в межах строку досудового розслідування.
Що передувало?
Як повідомлялося, САП та НАБУ викрили злочинну схему розкрадання 32 млн грн в концерні "Укроборонпром".
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