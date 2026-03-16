ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у розкраданні коштів заступнику гендиректора "Укроборонпрому" - 10 млн грн застави

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до одного із заступників генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість" запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВАКС.

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Що вирішив суд?

Підозрюваний або заставодавець не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов’язаний внести кошти на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду.

На підозрюваного покладаються такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора та слідчого судді за кожною вимогою;

повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

не відвідувати приміщення, визначене в ухвалі слідчого судді;

носити електронний засіб контролю.

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Строк дії ухвали в частині покладених обов’язків - до 16 травня 2026 року включно, але в межах строку досудового розслідування.

Що передувало?

Як повідомлялося, САП та НАБУ викрили злочинну схему розкрадання 32 млн грн в концерні "Укроборонпром".

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