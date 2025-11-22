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Розпочинаємо аудит "Укроборонпрому", АОЗ та ДОТ, - Свириденко

Зеленський провів нараду зі Свириденко: обговорювали кадрові питання

Сьогодні, 22 листопада, на засіданні Уряду ухвалили рішення, про які домовилися на нараді з президентом. Продовжується системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та розпочинається в оборонній сфері.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Аудит АТ "Українська оборонна промисловість"

"Даємо старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Будемо регулярно звітувати щодо проміжних результатів перевірки", - зазначила вона.

Окрім того, уряд розпочав процес оновлення наглядових рад АТ "УОП", його дочірніх компаній, АОЗ і ДОТ.

За словами Свириденко, уряд звернувся до Рахункової палати щодо перевірки діяльності АРМА та Фонду держмайна за попередній період.

Що передувало?

Раніше Зеленський повідомив, що підготовлено рішення про повну перевірку державних оборонних компаній та їхніх контрактів.

Читайте: Зеленський сказав депутатам, що корупційний скандал "качають росіяни і трохи американці", - Железняк

Міндічгейт

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Автор: 

Укроборонпром (1700) Свириденко Юлія (922) ДОТ (194) Агенція оборонних закупівель (179)
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Топ коментарі
+25
Щось ця фальсифікаторка документів надто активною стала! Отримала наказ замітати сліди злочинної діяльності?
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22.11.2025 15:42 Відповісти
+24
200% люди єрмака будуть перевіряти чи крали інші 200% люди єрмака.Норм серіал
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22.11.2025 15:44 Відповісти
+20
А чи не запізно п'єте "Боржомі", падли?
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22.11.2025 15:40 Відповісти
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А чи не запізно п'єте "Боржомі", падли?
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22.11.2025 15:40 Відповісти
Переставляння ліжок у лярвній
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22.11.2025 15:41 Відповісти
Мародери на крові Українців з Урядового кварталу, пішли далі, ніж КабМіндічі, разом сокамерниками з Банкової ??
Але громадянин зеленський, про таке і не знав!!!
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22.11.2025 15:54 Відповісти
Щось ця фальсифікаторка документів надто активною стала! Отримала наказ замітати сліди злочинної діяльності?
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22.11.2025 15:42 Відповісти
https://youtu.be/haZCK8oXD9Q?si=NQ5kqDZvBSpkvbIw
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22.11.2025 16:25 Відповісти
200% люди єрмака будуть перевіряти чи крали інші 200% люди єрмака.Норм серіал
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22.11.2025 15:44 Відповісти
Куди взимку улітають Фламінго?
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22.11.2025 15:46 Відповісти
нима ніякіх хламінго і не буде .
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22.11.2025 16:08 Відповісти
Хто в Ізраіль, хто в Швейцарію
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22.11.2025 16:29 Відповісти
Валодя хоче підбити касу, скільки спи-здив разом з Алібабою і Карлсоном
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22.11.2025 15:47 Відповісти
"От масштабирования до перезагрузки для чайников", мемуары Ю. Свириденко.
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22.11.2025 15:47 Відповісти
Аудитор на аудиторі та аудитором погоняє. Немає жодної держструктури в якій відсутня корупція та розкрадання. І це в критичний момент 11 річної війни.
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22.11.2025 15:47 Відповісти
Це називаєтся - коза проведе аудіт городу де вони безконтрольно паслась та жерла капусту.
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22.11.2025 15:50 Відповісти
будуть знищувати документи, 100%
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22.11.2025 15:51 Відповісти
навіщо розпочинаєте? все одно не знайдете нічого.
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22.11.2025 15:51 Відповісти
А міндічів для аудиту у вас вистачить?
Чи ви самі себе перевірятимете, як щойно це відбулося в ДБР?
Ваша вистава вже нікого не обмане.
Уряд у повному складі - геть!
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22.11.2025 15:51 Відповісти
продовжується "системне "зелене наіпалово і українського народу і світової спільноти....вовки збираються робити аудит кошари з вівцями ,котрих самі і обстригли "на лисо" і пропало кілька десятків .чи то сотень...
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22.11.2025 15:54 Відповісти
Посовають ліжками в борделі для виду, та надіються, що на тому все і затихне.
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22.11.2025 15:59 Відповісти
А ким саме розпочато?Фамілію можна?
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22.11.2025 15:59 Відповісти
І знов повикладаєте у відкритий доступ адреси всіх оборонних підприємств???
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22.11.2025 16:00 Відповісти
Ну на кого цей фарс розрахований, живуть в якійсь паралельній реальності, чи вони там всі під наркотою
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22.11.2025 16:01 Відповісти
Результатом перевірки буде: "Порушень не виявлено".
типова зелена тактика.
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22.11.2025 16:02 Відповісти
Бджоли проти меду
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22.11.2025 16:03 Відповісти
Організоване квартальне злочинне угрупування буде проводити аудит свого мародерства? Це ж нонсенс!
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22.11.2025 16:15 Відповісти
Свідки зеленої гниди зхавають
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22.11.2025 18:19 Відповісти
не знаю, смеяться или плакать
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22.11.2025 16:18 Відповісти
А хто ж за них голосував?Мабуть клятий Порошенко бігав по виборчим округам і ставив галочку за ЗЕ,а на парламетських виборах за "слуг","опжз", "майбах","опора".
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22.11.2025 16:21 Відповісти
почнуть ліжка переставляти?
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22.11.2025 16:22 Відповісти
Щоб новий керівник сказав ВСЕ вкрадено да вас!!
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22.11.2025 16:30 Відповісти
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22.11.2025 16:32 Відповісти
Українці, вам було чітко сказано:
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22.11.2025 16:34 Відповісти
А аудит ДУСі та управсправами ВР провести не бажаєте? Вас тільки за компенсації оренди житла, транспорту та винайм охорони перевішати треба!! Разом з армією помічників/секретарів/референтів.
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22.11.2025 16:33 Відповісти
Починається переведення стрілок на військових.
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22.11.2025 16:43 Відповісти
Мізинець почав імітацію аудиту безіменного пальця.
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22.11.2025 16:52 Відповісти
Це все замилювання очей Зеу*обикам: знайдуть ті недоліки які вкаже виродок з Банкової
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22.11.2025 16:53 Відповісти
Які недоліки??? Там все пречудово!!!))
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22.11.2025 18:36 Відповісти
Хто ?
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22.11.2025 17:09 Відповісти
Зачищаємо "хвости"? Так на плівках Міндіча, напевно, і про цю потужну компанію є "пару слів"...
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22.11.2025 17:20 Відповісти
Хто проводить аудит? Держаудит служба? Самі себе перевіряють? Результат буде очікуваний.
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22.11.2025 17:20 Відповісти
Все , що могли , ще не вкрали ?
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22.11.2025 17:28 Відповісти
Давайте по-перше всіх у розшук бо втечуть
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22.11.2025 17:38 Відповісти
Та ні, повторюсь - бо вже пропонувала. Не браслети на ноги, а нашийники з вибухівкою. Перетнув кордон - міттєва кара, сєкір башка.

А на майно та рахунки вже зараз накласти арешт. Й видавати щомісячно коштів - мінімалку на кожного працюючого. Нехай спробують прожити.
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22.11.2025 23:33 Відповісти
Аудит проводить бек-офіс міндіча? Чи з росії прислав свій деркач? Яка довіра може бути до прем'єр-міністра, яка фальшувала санкції на президента Порошенка і призначала міністрів-мародерів в уряд?
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22.11.2025 17:39 Відповісти
Які будуть висновки - неважко здогадатися.
"А судді - хто?"
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22.11.2025 18:14 Відповісти
Бл., коли цей цирк закінчиться?
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22.11.2025 18:17 Відповісти
Будете розслідувати свої злочини))) Та вже зразу кажіть, що все добре.
Дебіли, .лядь!
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22.11.2025 18:35 Відповісти
Ішак вирішив зіграти навипередки.
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22.11.2025 20:25 Відповісти
Ги-ги ... Так там же усе секретно !?
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22.11.2025 20:52 Відповісти
Будуть прівлєкать директорів - в навіщо давали гроші Міндіча?А? От і вся перевірка. Резюме буде відполірованим. Всьо харашо, прекрасні марксизм.
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22.11.2025 21:32 Відповісти
А голова фінмоніторингу чому не надає необхідну інформацію набу по руху коштів мо, Свириденко?! Віін же підзвітний раді міністрів!...
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22.11.2025 21:47 Відповісти
Там скандал в Енергоатомі буде копійчаною забавою
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22.11.2025 22:02 Відповісти
не буде, бо мета "аудиту" - зачистити факти корупції, а не віявити та оприлюднити їх. А для звіту покажуть кілька незначних порушень
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22.11.2025 22:08 Відповісти
Аудитом руководит безуглая?
ну тогда верим.
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22.11.2025 23:24 Відповісти
тіко перевірте, чи встиг вже з...батися жумаділов
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23.11.2025 11:16 Відповісти
Проведуть аудит, щоб вияснити що ще не вкрадено. Щоб довкрасти.
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23.11.2025 20:03 Відповісти
 
 