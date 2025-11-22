Розпочинаємо аудит "Укроборонпрому", АОЗ та ДОТ, - Свириденко
Сьогодні, 22 листопада, на засіданні Уряду ухвалили рішення, про які домовилися на нараді з президентом. Продовжується системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та розпочинається в оборонній сфері.
Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Аудит АТ "Українська оборонна промисловість"
"Даємо старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Будемо регулярно звітувати щодо проміжних результатів перевірки", - зазначила вона.
Окрім того, уряд розпочав процес оновлення наглядових рад АТ "УОП", його дочірніх компаній, АОЗ і ДОТ.
За словами Свириденко, уряд звернувся до Рахункової палати щодо перевірки діяльності АРМА та Фонду держмайна за попередній період.
Що передувало?
Раніше Зеленський повідомив, що підготовлено рішення про повну перевірку державних оборонних компаній та їхніх контрактів.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Але громадянин зеленський, про таке і не знав!!!
Чи ви самі себе перевірятимете, як щойно це відбулося в ДБР?
Ваша вистава вже нікого не обмане.
Уряд у повному складі - геть!
типова зелена тактика.
А на майно та рахунки вже зараз накласти арешт. Й видавати щомісячно коштів - мінімалку на кожного працюючого. Нехай спробують прожити.
"А судді - хто?"
Дебіли, .лядь!
ну тогда верим.