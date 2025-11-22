Розпочинаємо аудит "Укроборонпрому", АОЗ та ДОТ, - Свириденко

Сьогодні, 22 листопада, на засіданні Уряду ухвалили рішення, про які домовилися на нараді з президентом. Продовжується системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та розпочинається в оборонній сфері.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Аудит АТ "Українська оборонна промисловість"

"Даємо старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Будемо регулярно звітувати щодо проміжних результатів перевірки", - зазначила вона.

Окрім того, уряд розпочав процес оновлення наглядових рад АТ "УОП", його дочірніх компаній, АОЗ і ДОТ.

За словами Свириденко, уряд звернувся до Рахункової палати щодо перевірки діяльності АРМА та Фонду держмайна за попередній період.

Що передувало?

Раніше Зеленський повідомив, що підготовлено рішення про повну перевірку державних оборонних компаній та їхніх контрактів.

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