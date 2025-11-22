Начинаем аудит "Укроборонпрома", АОЗ и ГОТ, - Свириденко
Сегодня, 22 ноября, на заседании правительства приняли решения, о которых договорились на совещании с президентом. Продолжается системная перезагрузка управления в энергетическом секторе и начинается в оборонной сфере.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Аудит АО "Украинская оборонная промышленность"
"Даем старт аудиту АО "Украинская оборонная промышленность", в том числе его дочерних компаний, а также Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла. Будем регулярно отчитываться о промежуточных результатах проверки", - отметила она.
Кроме того, правительство начало процесс обновления наблюдательных советов АО "УОП", его дочерних компаний, АОЗ и ГОТ.
По словам Свириденко, правительство обратилось в Счетную палату с просьбой проверить деятельность АРМА и Фонда госимущества за предыдущий период.
Что предшествовало?
Ранее Зеленский сообщил, что подготовлено решение о полной проверке государственных оборонных компаний и их контрактов.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Але громадянин зеленський, про таке і не знав!!!
Чи ви самі себе перевірятимете, як щойно це відбулося в ДБР?
Ваша вистава вже нікого не обмане.
Уряд у повному складі - геть!
типова зелена тактика.