1 268 40

Начинаем аудит "Укроборонпрома", АОЗ и ГОТ, - Свириденко

Зеленский провел совещание со Свириденко: обсуждали кадровые вопросы

Сегодня, 22 ноября, на заседании правительства приняли решения, о которых договорились на совещании с президентом. Продолжается системная перезагрузка управления в энергетическом секторе и начинается в оборонной сфере.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Аудит АО "Украинская оборонная промышленность"

"Даем старт аудиту АО "Украинская оборонная промышленность", в том числе его дочерних компаний, а также Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла. Будем регулярно отчитываться о промежуточных результатах проверки", - отметила она.

Кроме того, правительство начало процесс обновления наблюдательных советов АО "УОП", его дочерних компаний, АОЗ и ГОТ.

По словам Свириденко, правительство обратилось в Счетную палату с просьбой проверить деятельность АРМА и Фонда госимущества за предыдущий период.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский сообщил, что подготовлено решение о полной проверке государственных оборонных компаний и их контрактов.

Читайте: Зеленский сказал депутатам, что коррупционный скандал "качают россияне и немного американцы", - Железняк

Миндичгейт

Смотрите: "Слуга народа" Мокан отказался идти на встречу фракции с Зеленским. ВИДЕО

Автор: 

Укроборонпром (1242) Свириденко Юлия (295) Государственный оператор тыла (78) Агентство оборонных закупок (109)
Топ комментарии
+16
А чи не запізно п'єте "Боржомі", падли?
22.11.2025 15:40
+16
Переставляння ліжок у лярвній
22.11.2025 15:41
+16
Щось ця фальсифікаторка документів надто активною стала! Отримала наказ замітати сліди злочинної діяльності?
22.11.2025 15:42
А чи не запізно п'єте "Боржомі", падли?
22.11.2025 15:40
Переставляння ліжок у лярвній
22.11.2025 15:41
Мародери на крові Українців з Урядового кварталу, пішли далі, ніж КабМіндічі, разом сокамерниками з Банкової ??
Але громадянин зеленський, про таке і не знав!
22.11.2025 15:54
Щось ця фальсифікаторка документів надто активною стала! Отримала наказ замітати сліди злочинної діяльності?
22.11.2025 15:42
https://youtu.be/haZCK8oXD9Q?si=NQ5kqDZvBSpkvbIw
22.11.2025 16:25
200% люди єрмака будуть перевіряти чи крали інші 200% люди єрмака.Норм серіал
22.11.2025 15:44
Куди взимку улітають Фламінго?
22.11.2025 15:46
нима ніякіх хламінго і не буде .
22.11.2025 16:08
Хто в Ізраіль, хто в Швейцарію
22.11.2025 16:29
Валодя хоче підбити касу, скільки спи-здив разом з Алібабою і Карлсоном
22.11.2025 15:47
"От масштабирования до перезагрузки для чайников", мемуары Ю. Свириденко.
22.11.2025 15:47
Аудитор на аудиторі та аудитором погоняє. Немає жодної держструктури в якій відсутня корупція та розкрадання. І це в критичний момент 11 річної війни.
22.11.2025 15:47
Це називаєтся - коза проведе аудіт городу де вони безконтрольно паслась та жерла капусту.
22.11.2025 15:50
будуть знищувати документи, 100%
22.11.2025 15:51
навіщо розпочинаєте? все одно не знайдете нічого.
22.11.2025 15:51
А міндічів для аудиту у вас вистачить?
Чи ви самі себе перевірятимете, як щойно це відбулося в ДБР?
Ваша вистава вже нікого не обмане.
Уряд у повному складі - геть!
22.11.2025 15:51
продовжується "системне "зелене наіпалово і українського народу і світової спільноти....вовки збираються робити аудит кошари з вівцями ,котрих самі і обстригли "на лисо" і пропало кілька десятків .чи то сотень...
22.11.2025 15:54
Посовають ліжками в борделі для виду, та надіються, що на тому все і затихне.
22.11.2025 15:59
А ким саме розпочато?Фамілію можна?
22.11.2025 15:59
І знов повикладаєте у відкритий доступ адреси всіх оборонних підприємств???
22.11.2025 16:00
Ну на кого цей фарс розрахований, живуть в якійсь паралельній реальності, чи вони там всі під наркотою
22.11.2025 16:01
Результатом перевірки буде: "Порушень не виявлено".
типова зелена тактика.
22.11.2025 16:02
Бджоли проти меду
22.11.2025 16:03
Організоване квартальне злочинне угрупування буде проводити аудит свого мародерства? Це ж нонсенс!
22.11.2025 16:15
не знаю, смеяться или плакать
22.11.2025 16:18
А хто ж за них голосував?Мабуть клятий Порошенко бігав по виборчим округам і ставив галочку за ЗЕ,а на парламетських виборах за "слуг","опжз", "майбах","опора".
22.11.2025 16:21
почнуть ліжка переставляти?
22.11.2025 16:22
Щоб новий керівник сказав ВСЕ вкрадено да вас!!
22.11.2025 16:30
22.11.2025 16:32
Українці, вам було чітко сказано:
22.11.2025 16:34
А аудит ДУСі та управсправами ВР провести не бажаєте? Вас тільки за компенсації оренди житла, транспорту та винайм охорони перевішати треба!! Разом з армією помічників/секретарів/референтів.
22.11.2025 16:33
Починається переведення стрілок на військових.
22.11.2025 16:43
Мізинець почав імітацію аудиту безіменного пальця.
22.11.2025 16:52
Це все замилювання очей Зеу*обикам: знайдуть ті недоліки які вкаже виродок з Банкової
22.11.2025 16:53
Хто ?
22.11.2025 17:09
Зачищаємо "хвости"? Так на плівках Міндіча, напевно, і про цю потужну компанію є "пару слів"...
22.11.2025 17:20
Хто проводить аудит? Держаудит служба? Самі себе перевіряють? Результат буде очікуваний.
22.11.2025 17:20
Все , що могли , ще не вкрали ?
22.11.2025 17:28
Давайте по-перше всіх у розшук бо втечуть
22.11.2025 17:38
Аудит проводить бек-офіс міндіча? Чи з росії прислав свій деркач? Яка довіра може бути до прем'єр-міністра, яка фальшувала санкції на президента Порошенка і призначала міністрів-мародерів в уряд?
22.11.2025 17:39
 
 