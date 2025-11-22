Начинаем аудит "Укроборонпрома", АОЗ и ГОТ, - Свириденко

Сегодня, 22 ноября, на заседании правительства приняли решения, о которых договорились на совещании с президентом. Продолжается системная перезагрузка управления в энергетическом секторе и начинается в оборонной сфере.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Аудит АО "Украинская оборонная промышленность"

"Даем старт аудиту АО "Украинская оборонная промышленность", в том числе его дочерних компаний, а также Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла. Будем регулярно отчитываться о промежуточных результатах проверки", - отметила она.

Кроме того, правительство начало процесс обновления наблюдательных советов АО "УОП", его дочерних компаний, АОЗ и ГОТ.

По словам Свириденко, правительство обратилось в Счетную палату с просьбой проверить деятельность АРМА и Фонда госимущества за предыдущий период.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский сообщил, что подготовлено решение о полной проверке государственных оборонных компаний и их контрактов.

Миндичгейт

