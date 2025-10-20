Розтрата коштів дочірнього підприємства Укроборонпрому: ексзаступника гендиректора Укрінмашу оголосили в міжнародний розшук

20 жовтня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та оголосила в міжнародний розшук колишнього заступника гендиректора фірми "Укрінмаш", обвинуваченого у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств.

Крім того, АП ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та звернула в дохід держави заставу в розмірі 3 404 000 гривень.

"Разом із тим суд обрав колишньому заступнику гендиректора Укрінмашу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування суд вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Деталі справи

САП нагадує, що під час досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП, встановлено, що у 2014-2016 роках керівники та посадові особи ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" спільно з представниками іноземної компанії, яка мала забезпечити укладення зовнішньоекономічних угод та їх виконання, організували безпідставне укладення угод із супроводу зовнішньоекономічних контрактів, складення завідомо неправдивих актів виконаних робіт та подальше незаконне перерахування коштів.

Яких збитків завдано?

Як наслідок, державному підприємству завдано майже 3,5 млн грн шкоди – саме стільки коштів незаконно перераховано на виконання вищевказаних угод.

18 листопада 2024 року ВАКС оголосив обвинувальний вирок у справі. Наразі вона слухається в АП ВАКС.

Що передувало?

Раніше Ценор.НЕТ повідомляв, що колишнім посадовцям "Укрінмашу" повідомили про підозру у спробі заволодіння $488 тис.

