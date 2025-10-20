Растрата средств дочернего предприятия Укроборонпрома: экс-заместителя гендиректора Укринмаша объявили в международный розыск

20 октября 2025 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и объявила в международный розыск бывшего заместителя гендиректора фирмы "Укринмаш", обвиняемого по делу о растрате почти 3,5 млн грн двух государственных предприятий.

Кроме того, АП ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и обратила в доход государства залог в размере 3 404 000 гривен.

"Вместе с тем суд избрал бывшему заместителю гендиректора Укринмаша меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования суд решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.

Детали дела

САП напоминает, что во время досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, установлено, что в 2014-2016 годах руководители и должностные лица ГП ГГЗИФ "Укринмаш" совместно с представителями иностранной компании, которая должна была обеспечить заключение внешнеэкономических сделок и их выполнение, организовали безосновательное заключение сделок по сопровождению внешнеэкономических контрактов, составление заведомо ложных актов выполненных работ и дальнейшее незаконное перечисление средств.

Какие убытки нанесены?

Как следствие, государственному предприятию нанесен почти 3,5 млн грн ущерба - именно столько средств незаконно перечислено на выполнение вышеуказанных соглашений.

18 ноября 2024 года ВАКС объявил обвинительный приговор по делу. Сейчас оно слушается в АП ВАКС.

Что предшествовало?

Ранее Ценор.НЕТ сообщал, что бывшим чиновникам "Укринмаша" сообщили о подозрении в попытке завладения $488 тыс.

