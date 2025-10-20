Растрата средств дочернего предприятия Укроборонпрома: экс-заместителя гендиректора Укринмаша объявили в международный розыск
20 октября 2025 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и объявила в международный розыск бывшего заместителя гендиректора фирмы "Укринмаш", обвиняемого по делу о растрате почти 3,5 млн грн двух государственных предприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.
Кроме того, АП ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и обратила в доход государства залог в размере 3 404 000 гривен.
"Вместе с тем суд избрал бывшему заместителю гендиректора Укринмаша меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования суд решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.
Детали дела
САП напоминает, что во время досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, установлено, что в 2014-2016 годах руководители и должностные лица ГП ГГЗИФ "Укринмаш" совместно с представителями иностранной компании, которая должна была обеспечить заключение внешнеэкономических сделок и их выполнение, организовали безосновательное заключение сделок по сопровождению внешнеэкономических контрактов, составление заведомо ложных актов выполненных работ и дальнейшее незаконное перечисление средств.
Какие убытки нанесены?
Как следствие, государственному предприятию нанесен почти 3,5 млн грн ущерба - именно столько средств незаконно перечислено на выполнение вышеуказанных соглашений.
18 ноября 2024 года ВАКС объявил обвинительный приговор по делу. Сейчас оно слушается в АП ВАКС.
Что предшествовало?
Ранее Ценор.НЕТ сообщал, что бывшим чиновникам "Укринмаша" сообщили о подозрении в попытке завладения $488 тыс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А на його місце візьміть кого захочете-не перевіряючи.Зараз усі патріоти.
Зеля рулить.