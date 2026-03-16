"Фонд Притулы не показывает расходы на зарплаты и операционную деятельность сотрудников", — Николов

В публичной отчетности Фонда Сергея Притулы отсутствуют данные о расходах на заработную плату и операционную деятельность сотрудников. На свое функционирование фонд может тратить 400 миллионов гривен в год.

Об этом в соцсети Facebook пишет журналист-расследователь Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ.

Николов напомнил, что в недавнем интервью "Украинской правде" основательница и командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич сказала, что "Госпитальеры" не тратят "20% наших средств на уставную деятельность", как это делают крупные благотворительные фонды Притулы, Стерненко, Лачена, Чмута.

Ей публично ответил общественный деятель и волонтер Сергей Притула, чей фонд в последнем отчете за 2024 год показал поступления в размере 2,2 миллиарда гривен.

"Он никоим образом не опроверг оценку в 20%, только уточнил, что на операционную деятельность его фонда деньги от доноров поступают отдельно. Из пожертвований на зарплаты не берут. И привел перечень доноров, которые дают на зарплаты. Это действительно существенное уточнение. Оно снимает сомнения в том, что у Притулы крутят бюджетом по своему усмотрению. Потому что если донор дает на зарплаты столько – это его сознательный выбор. Если крупному Фонду Притулы нужно почти полмиллиарда гривен в год на "зарплаты и операционные расходы" — значит, доноры довольны его отчетностью за деньги, которые идут отдельно от пожертвований на помощь ВСУ", — написал Николов.

Журналист отметил, что, например, крупные государственные закупщики "Агентство оборонных закупок" или Госвосстановление имеют меньший процент на свою деятельность – максимум до 5%.

"На Яну Зинкевич обрушилась волна возмущения за то, что информация о сборах "Госпитальер" "не помогает людям понять, насколько эффективно они были потрачены". Получается, что если бы "Госпитальеры" брали пример с крупных фондов, то могли бы потратить на зарплаты и операционные расходы 20 процентов от 130 миллионов (столько они собрали в прошлом году) – это 26 миллионов гривен в год. Нужно было только показать это донорам. Кстати, в публичной отчетности Фонда Притулы https://prytulafoundation.org/military-reports мне не удалось найти, сколько денег они берут на зарплаты. Может, и меньше 400 млн грн. А может, и больше. Но вопросов от доноров в Твиттере действительно нет", — добавил Николов.

Напомним, ранее журналистка Елена Худецкая заявила, что за медицинским батальоном "Госпитальеры" стоит более десятка юридических лиц, в том числе коммерческих. Также, по ее словам, на одну и ту же заявленную цель открывали несколько сборов средств, а со счетов, в частности криптокошельков, регулярно снимали деньги.

В батальоне отрицают обвинения в финансовых махинациях и заявляют, что работают над публикацией расширенного финансового отчета.

Яна Зинкевич подтвердила, что у "Госпитальеров" действительно есть не одно юридическое лицо, но некоторые из перечисленных ей неизвестны. Периодические снятия средств с "банок" она объяснила тем, что патронатная служба ежедневно несет расходы. Также, по словам Зинкевич, организация не ведет отдельной отчетности по каждой из "банок", а смотрит общий оборот карты за год.

