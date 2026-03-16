2 721 33

"Фонд Притулы не показывает расходы на зарплаты и операционную деятельность сотрудников", — Николов

Николов указал на отсутствие данных об операционных расходах в отчетах Фонда Притулы

В публичной отчетности Фонда Сергея Притулы отсутствуют данные о расходах на заработную плату и операционную деятельность сотрудников. На свое функционирование фонд может тратить 400 миллионов гривен в год.

Об этом в соцсети Facebook пишет журналист-расследователь Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ.

Николов напомнил, что в недавнем интервью "Украинской правде" основательница и командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич сказала, что "Госпитальеры" не тратят "20% наших средств на уставную деятельность", как это делают крупные благотворительные фонды Притулы, Стерненко, Лачена, Чмута.

Ей публично ответил общественный деятель и волонтер Сергей Притула, чей фонд в последнем отчете за 2024 год показал поступления в размере 2,2 миллиарда гривен.

"Он никоим образом не опроверг оценку в 20%, только уточнил, что на операционную деятельность его фонда деньги от доноров поступают отдельно. Из пожертвований на зарплаты не берут. И привел перечень доноров, которые дают на зарплаты. Это действительно существенное уточнение. Оно снимает сомнения в том, что у Притулы крутят бюджетом по своему усмотрению. Потому что если донор дает на зарплаты столько – это его сознательный выбор. Если крупному Фонду Притулы нужно почти полмиллиарда гривен в год на "зарплаты и операционные расходы" — значит, доноры довольны его отчетностью за деньги, которые идут отдельно от пожертвований на помощь ВСУ", — написал Николов.

Журналист отметил, что, например, крупные государственные закупщики "Агентство оборонных закупок" или Госвосстановление имеют меньший процент на свою деятельность – максимум до 5%.

"На Яну Зинкевич обрушилась волна возмущения за то, что информация о сборах "Госпитальер" "не помогает людям понять, насколько эффективно они были потрачены". Получается, что если бы "Госпитальеры" брали пример с крупных фондов, то могли бы потратить на зарплаты и операционные расходы 20 процентов от 130 миллионов (столько они собрали в прошлом году) – это 26 миллионов гривен в год. Нужно было только показать это донорам. Кстати, в публичной отчетности Фонда Притулы https://prytulafoundation.org/military-reports мне не удалось найти, сколько денег они берут на зарплаты. Может, и меньше 400 млн грн. А может, и больше. Но вопросов от доноров в Твиттере действительно нет", — добавил Николов.

сообщение Николова

сообщение Николова

Читайте также: Зеленский встретился с Притулой: обсудили поддержку волонтеров и договорились о сотрудничестве

Подробнее о скандале с "Госпитальерами"

  • Напомним, ранее журналистка Елена Худецкая заявила, что за медицинским батальоном "Госпитальеры" стоит более десятка юридических лиц, в том числе коммерческих. Также, по ее словам, на одну и ту же заявленную цель открывали несколько сборов средств, а со счетов, в частности криптокошельков, регулярно снимали деньги.
  • В батальоне отрицают обвинения в финансовых махинациях и заявляют, что работают над публикацией расширенного финансового отчета.

  • Яна Зинкевич подтвердила, что у "Госпитальеров" действительно есть не одно юридическое лицо, но некоторые из перечисленных ей неизвестны.

    Периодические снятия средств с "банок" она объяснила тем, что патронатная служба ежедневно несет расходы. Также, по словам Зинкевич, организация не ведет отдельной отчетности по каждой из "банок", а смотрит общий оборот карты за год.

  • Известно, что батальон "Госпитальеры" готовит подробный финансовый отчет после обвинений в финансовых махинациях

Читайте также: Помогают спасать жизни раненых: батальон "Госпитальеры" объявил сбор средств на турникеты

16.03.2026 18:39
видно смаленим пахне притулі.... докрався клоун
16.03.2026 18:37
Зарплата по 500 тисяч на місяць у співробітників "фонду" за рахунок пожертв - це легалізована годівничка наближених до Притули родичів, друзів та просто хороших знайомих.
Такий собі паразит, "генератор грошових потоків" у таксономії міжнародної фінансової звітності.
16.03.2026 18:42
видно смаленим пахне притулі.... докрався клоун
16.03.2026 18:37
та невже???у нього такий дах,орєшніком не прошибеш🤣🤣🤣
16.03.2026 18:38
так дно в нього не залізне....
16.03.2026 18:44
яке там дно??у подібних його нема взагалі,як всього іншого.....совість,патриотизм,відповідальність,порядність,він актор-грає свою роль і отримує свої гонорари від ,,вдячної,,, публіки.....
16.03.2026 18:49
всігда готов прінять в любом калічєствє в любую дирку!

16.03.2026 18:55
Пам'ятаю цей номер , йому ця пілотка ой як личить!😂😂
16.03.2026 18:59
що таке 400 млн для такого поважного хлопа, народ заможний,вижива в достатку, може дозволити серожі зробити приємне....невідмовляй собі нівчому,лохи ще наскирдують
16.03.2026 18:37
Воно йому треба - вже підпільний мільйонер Корейко
16.03.2026 18:37
Дай дві гримні
16.03.2026 18:38
16.03.2026 18:39
Це Потужний зелений позор!!! Навіть шини дають за волонтерські кошти!!
Генерали-прапорщики можуть воровать а не створювати та забезпечувати
16.03.2026 19:34
В порівнянні пінгвіндикий скромняга
16.03.2026 18:41
Зарплата по 500 тисяч на місяць у співробітників "фонду" за рахунок пожертв - це легалізована годівничка наближених до Притули родичів, друзів та просто хороших знайомих.
Такий собі паразит, "генератор грошових потоків" у таксономії міжнародної фінансової звітності.
16.03.2026 18:42
Та церковь тоже отчёта не даёт о пожертвованиях, но таки святые люди. Чем этот хуже? Главное вера, и шоб батюшка(или волонтёр) нравился, а отчёты это от лукавого.
16.03.2026 18:43
Ще та зелена сволочна аферюга
16.03.2026 18:47
Ну, це Притулі давно втирали - покажи чеки! У відповідь куди посилав? Смоктати член у собаки тещі.
16.03.2026 18:47
зелений гнийник росте.
16.03.2026 18:57
Там притула собі на пару поколінь захапав донатів, до речі, де супутник?
16.03.2026 18:58
Притула слизький слимак. Неприємний тип.
16.03.2026 18:59
Мальчик с честным лицом, беспокоящийся за судьбу Украины. А деньги - это так, дело наживное. Сегодня есть, завтра есть еще больше.
16.03.2026 19:01
16.03.2026 19:05
Нікому не треба донатити, бо вони чималеньку частку кладуть в кишеню. Хоча є фонд одного дуже чесного політика, якому можна вірити беззастережно. Його фанати готові обісрати всіх інших, немовби і не розуміють, що вони тупо працюють на те, щоб наблизити "асвабаждєніє"
16.03.2026 19:09
Його ригоанальний зять хомутинник скуповує дорогу нєдвіжимость в дубає.
16.03.2026 19:12
Це риг ще той мародер
16.03.2026 19:22
Ходит слух, шо он оформил пилотов на свой спутник...
16.03.2026 19:24
Якийсь черговий -ОВ розказує і вчить людей, як правильно жити.

Фонд Притули - приватна фірма, яка може хоч всі 99% грошей витрачати на власну діяльність! Це ж не якась державна служба, де всі такі витрати мало не в законі прописані!

Скільки грошей зібрав цей журнаглист ніколОВ (точно москаль якийсь) для потреб армії? Цей журнаглист купив ХОЧА БИ ОДИН розвідувальний супутник, як це зробив Притула і за що йому потім дякував Буданов?

Я не потратив ЖОДНОЇ ГРИВНІ на пожертвування фонду Притули, але такі тупорилі і примітивні наїзди мене ні разу не радують....
16.03.2026 19:24
Ви проходите на члена наглядової ради Фонду Притули!
Але з "хоч всі 99% грошей витрачати на власну діяльність" - то треба
99 разів мізки випрати, викрутити і випрасувати. Щоб жодної складки
кривої не лишилося!😁
16.03.2026 19:46
а по факту є щось заявити? чи тільки ось такі смішки в стилі зеленого єврея?
16.03.2026 19:56
Тепер цікаво дізнатись, які саме донатори донатять фонду Притули чисто на зарплату, його утримання та операційні витрати, і скільки хто конкретно. Підозрюю, що серед них будуть бюджетні та державні організації.
16.03.2026 19:38
ну я . особисто , минулого місяця - тисячу скинув у Фонд Притули
А їх адміністративні витрати - у рамках допомоги - покриває work.ua
16.03.2026 19:56
 
 