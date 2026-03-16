Ніколов заявив, що на функціонування Фонду Притули йде 400 млн грн на рік: волонтер озвучив інші цифри (оновлено)

У публічній звітності Фонду Сергія Притули відсутні дані про витрати на зарплати та операційну діяльність співробітників. На своє функціонування фонд може витрачати 400 мільйонів гривень на рік.

Про це в соцмережі фейсбук пише журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ніколов нагадав, що в нещодавньому інтерв’ю "Українській правді" засновниця та командирка медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич сказала, що "Госпітальєри" не витрачають "20% з наших коштів на статутну діяльність" як це роблять великі благодійні фонди Притули, Стерненка, Лачена, Чмута.

Їй публічно відповів громадський діяч та волонтер Сергій Притула, чий фонд в останньому звіті за 2024 рік показав збори на 2,2 мільярди гривень.

"Він жодним чином не заперечив оцінку 20%, тільки уточнив, що на операційну діяльність його фонду гроші від донорів надходять окремо. З донатів на зарплати не беруть. І навів перелік донаторів, які дають на зарплати. Це справді суттєве уточнення. Воно прибирає сумніви в тому, що у Притули крутять бюджетом на свій розсуд. Бо якщо донатор дає на зарплати стільки – це його свідомий вибір. Якщо великому Фонду Притули треба майже півмільярда гривень в рік на "зарплати і операційні витрати" - значить донори задоволені його звітністю за гроші, що йдуть окремо від донатів на допомогу ЗСУ", - написав Ніколов.

Журналіст зазначив, що, до прикладу, великі державні закупівельники "Агенція оборонних закупівель" або Держвідновлення мають менший відсоток на свою діяльність – максимум до 5%.

"Яні Зінкевич прилетіла хвиля обурення за те, що інформація про збори Госпітальєрів "не допомагає людям зрозуміти ефективність, з якою їх було витрачено". Виходить, що якби "Госпітальєри" брали приклад з великих фондів, то могли б пустити на зарплати і операційні витрати 20 відсотків від 130 мільйонів (стільки вони зібрали торік) – це 26 мільйонів гривень за рік. Треба було лише показати це донорам. До речі, у публічній звітності Фонду Притули https://prytulafoundation.org/military-reports мені не вдалось знайти скільки грошей вони беруть на зарплати. Може і менше ніж 400 млн грн. А може й більше. Але питань від донорів у твіттері справді нема", - додав Ніколов.

Оновлення

Після оприлюднення вищезгаданого допису Ніколов повідомив, що поговорив із Притулою. Волонтер розповів, що витрати на Фонд становлять близько 5 млн грн на місяць - це майже в сім разів менше за попередню оцінку журналіста.

"І ще раз - гроші на адміністрування фонду не йдуть з донатів, і взагалі не залежать від обсягу зібраних коштів. Бо це окреме фінансування від донорів Фонду", - додав Ніколов.

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Більше про скандал з Госпітальєрами

Нагадаємо, раніше журналістка Олена Худецька заявила, що за медичним батальйоном "Госпітальєри" стоїть понад десяток юридичних осіб, зокрема комерційних. Також, за її словами, на одну й ту саму заявлену мету відкривали кілька зборів коштів, а з рахунків, зокрема криптогаманців, регулярно знімали гроші.

У батальйоні заперечують звинувачення у фінансових махінаціях та заявляють, що працюють над публікацією розширеного фінансового звіту.

Яна Зінкевич підтвердила, що "Госпітальєри" справді мають не одну юридичну особу, але деякі з перелічених їй невідомі. Періодичні зняття коштів із "банок" вона пояснила тим, що патронатна служба щодня має витрати. Також, за словами Зінкевич, організація не веде окремо звітності щодо кожної з "банок", а дивиться загальний обіг картки за рік.

Відомо, що батальйон "Госпітальєри" готує детальний фінансовий звіт після звинувачень у фінансових махінаціях

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