Президент МПК Парсонс обвинил Украину в попытках "отвлечь внимание от спорта на политику"
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс выразил разочарование в связи с жалобами на давление со стороны Национального паралимпийского комитета Украины во время Игр-2026 в Италии, заявив, что они были попыткой "отвлечь внимание от спорта на политику".
Об этом он сказал в интервью Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление президента МПК
Парсонс назвал "разочарованием" то, что Национальный паралимпийский комитет Украины и национальные комитеты других стран "пытались отвлечь внимание от спорта на политику".
Он утверждает, что "очень сочувствует" ситуации в Украине и может "только представить себе этот ужас", но МПК как спортивная организация, мол, должен обеспечить, чтобы правила не нарушал даже украинский комитет.
"И я думаю, что в конечном итоге даже другие национальные Паралимпийские комитеты отреагировали очень хорошо, сосредоточившись на спорте. Я понимаю, но это в определенной степени разочаровывает", — сказал президент МПК.
Парсонс выразил надежду, что это станет "уроком, который усвоили также те НПК, которые решили сосредоточиться больше на политической стороне, чем на спортивной, потому что спорт победил".
О допуске россиян
Чиновник также прокомментировал допуск российских спортсменов к соревнованиям под собственным флагом — это, по его словам, "помогает нам выполнять нашу миссию, которая заключается в создании более инклюзивного мира через паралимпийский спорт, а не внешнюю политику".
"Все еще слышались голоса, которые пытались продолжать сосредотачиваться на том, что, по нашему мнению, не должно быть в центре внимания этих игр, но я думаю, что общее впечатление людей, особенно тех, кто дома смотрит по телевизору или следит за СМИ, следит за новостями, таково, что [фокус] больше сосредоточивался на спортсменах, больше на спорте, рекордах, чем на политике", — сказал он.
Ответ Украины
- В ответ Парсонсу президент НПК Украины Валерий Сушкевич сказал журналистам AP в воскресенье, что призыв к миру и прекращению войны — это не политическое заявление, а "вопрос прав человека", "если люди в мире хотят жить в мире".
Он сказал, что МПК превратил церемонии открытия и закрытия Игр в политическое мероприятие, которое допускает участие страны, которая "не может здесь присутствовать" из-за оккупации территорий другой страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нагадаю, що згідно з Конституцією України, Президент є главою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції, прав і свобод людини. До головних обов'язків належить керівництво зовнішньою політикою, командування Збройними Силами (як Верховний Головнокомандувач), забезпечення нацбезпеки, а також призначення вищих посадових осіб та видання указів.
