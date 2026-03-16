1 508 27

Президент МПК Парсонс обвинил Украину в попытках "отвлечь внимание от спорта на политику"

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс выразил разочарование в связи с жалобами на давление со стороны Национального паралимпийского комитета Украины во время Игр-2026 в Италии, заявив, что они были попыткой "отвлечь внимание от спорта на политику".

Об этом он сказал в интервью Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление президента МПК

Парсонс назвал "разочарованием" то, что Национальный паралимпийский комитет Украины и национальные комитеты других стран "пытались отвлечь внимание от спорта на политику".

Он утверждает, что "очень сочувствует" ситуации в Украине и может "только представить себе этот ужас", но МПК как спортивная организация, мол, должен обеспечить, чтобы правила не нарушал даже украинский комитет.

"И я думаю, что в конечном итоге даже другие национальные Паралимпийские комитеты отреагировали очень хорошо, сосредоточившись на спорте. Я понимаю, но это в определенной степени разочаровывает", — сказал президент МПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Итоги Паралимпиады-2026: Украина стала третьей по общему количеству наград

Парсонс выразил надежду, что это станет "уроком, который усвоили также те НПК, которые решили сосредоточиться больше на политической стороне, чем на спортивной, потому что спорт победил".

О допуске россиян

Чиновник также прокомментировал допуск российских спортсменов к соревнованиям под собственным флагом — это, по его словам, "помогает нам выполнять нашу миссию, которая заключается в создании более инклюзивного мира через паралимпийский спорт, а не внешнюю политику".

"Все еще слышались голоса, которые пытались продолжать сосредотачиваться на том, что, по нашему мнению, не должно быть в центре внимания этих игр, но я думаю, что общее впечатление людей, особенно тех, кто дома смотрит по телевизору или следит за СМИ, следит за новостями, таково, что [фокус] больше сосредоточивался на спортсменах, больше на спорте, рекордах, чем на политике", — сказал он.

Читайте также: Распространяют пропаганду РФ и используют спорт для оправдания российских преступлений и оккупации: Украина ввела санкции против 10 паралимпийцев

Ответ Украины

  • В ответ Парсонсу президент НПК Украины Валерий Сушкевич сказал журналистам AP в воскресенье, что призыв к миру и прекращению войны — это не политическое заявление, а "вопрос прав человека", "если люди в мире хотят жить в мире".

Он сказал, что МПК превратил церемонии открытия и закрытия Игр в политическое мероприятие, которое допускает участие страны, которая "не может здесь присутствовать" из-за оккупации территорий другой страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Я общался с Мелони, но повлиять на решение относительно российских спортсменов на Паралимпиаде сложно

Топ комментарии
Шалава москальська.
16.03.2026 18:45
Ніколи міжнародні спортивні змагання не були поза політикою, тим більше - Олімпіада завжди була продовженням політики.
Гнида продажна.
показать весь комментарий
16.03.2026 18:47 Ответить
не Парсонс, а Паркінсонс
показать весь комментарий
16.03.2026 18:47 Ответить
так широко розводять руки роззявляючи рота лише коли...
обісрався по крупному....

Україна чемпіон !

.
показать весь комментарий
16.03.2026 18:47 Ответить
×уйловська швабра з МПК привселюдно вистрибує з трусів за окрему плату.
показать весь комментарий
16.03.2026 18:48 Ответить
Эндрю Парсонс (порт. Andrew Parsons) - бразильский журналист и спортивный деятель, третий президент Международного паралимпийского комитета с 2017 года. Член МОК.
Тобто БРАЗИЛІЯ взагалі на боці ВБИВЦ ІЗ РАШИ
показать весь комментарий
16.03.2026 18:49 Ответить
Бразилія країна обізян та дешевих політичних проституток, починаючи з лулу сільви

.
показать весь комментарий
16.03.2026 18:52 Ответить
І завжди була на тому боці!

Нідерландці декілька років тому затримували і забороняли в'їзд в країну кацапським чекістам, які хотіли проникнути в країну по БРАЗИЛЬСЬКИХ! паспортах.
Уявіть на скільки там тісні зв'язки, що бразильці видають кацапським чекістам власні паспорти!!!
показать весь комментарий
16.03.2026 19:36 Ответить
3,14дар
показать весь комментарий
16.03.2026 18:51 Ответить
Не ображайте 3,14дорів порівнюючи їх з цім гівном людства.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:08 Ответить
******** - це медичний термін.
Підарас - це стан душі.
показать весь комментарий
16.03.2026 18:55 Ответить
Дядя Парсонс, ти дурень? Чи відпрацьовуєш гроші від гебні?
показать весь комментарий
16.03.2026 18:58 Ответить
Пішщов він ***** підарас кацапський, буде ще тут права качати!
показать весь комментарий
16.03.2026 18:59 Ответить
Гандон
показать весь комментарий
16.03.2026 19:00 Ответить
Який ***** спорт?
показать весь комментарий
16.03.2026 19:04 Ответить
Сколько денег в крови Украинских детей, получил этот гуманист?
показать весь комментарий
16.03.2026 19:05 Ответить
Президент МПК просто не прав. Але щоб він розумів і доносив до сусіпільства реальні речі, потрібно щоб йому це донесли представники України. А хто це зробить, коли президент призначив різних прокурорів, міністрав оборони, сексологинь та іншу зелену отару. А тому сьогодні багато представників різних країн висловлюються в бік України тими тезами, які їм в голову вклав ворог, Зеленський ці функції звів до нуля, до криворізької дипломатії.
Нагадаю, що згідно з Конституцією України, Президент є главою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції, прав і свобод людини. До головних обов'язків належить керівництво зовнішньою політикою, командування Збройними Силами (як Верховний Головнокомандувач), забезпечення нацбезпеки, а також призначення вищих посадових осіб та видання указів. Всі ці фуккції президент виконав і виконує на два бали, а деякі на одиницю.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:12 Ответить
Оце все що ви написали зводиться тільки до одного... Треба подати в суд на цього уїбана Ендрю за наклеп. І звинуватити його в праці на кацапів. Нехай виправдовується. ...Але ж цього не буде. Бо в Україні при владі уїбани.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:21 Ответить
Кому ще Україна насрала в штани? Довбані шльондри, куплені кацапами.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:16 Ответить
я думав допуск на олімпіаду криміналу - це КРИМІНАЛЬНА СПРАВА, а це виявляється "політика"....

якщо чисто випадково хтось розіб'є морду цій кацапській продажній шлюсі, то якщо вас пов'яже міліполіція, то сміливо заявляйте, що це була "просто політика" і ніякого криміналу!
показать весь комментарий
16.03.2026 19:33 Ответить
Відімо нам забронено назвати РФ фашистами та нацистами, ну або наш МЗС та всяка сибіга ніхера не робить. В світі немає аналогії РФ=фашизм.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:37 Ответить
Нв наше МЗС, ні уряд, ні парламент і їхній очільник Зе - ніхрена не роблять
показать весь комментарий
16.03.2026 19:57 Ответить
***** така, для нього війна - це "ситуація в Уураїні"?
показать весь комментарий
16.03.2026 19:55 Ответить
Що може сказати моральний каліка, який вважає, що кацапські загарбники, вбивці та гвалтівники, скалічені ЗСУ, мають приймати участь у паралімпіаді разом з порядними людьми.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:56 Ответить
 
 