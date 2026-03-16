Президент МПК Парсонс обвинил Украину в попытках "отвлечь внимание от спорта на политику"

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс выразил разочарование в связи с жалобами на давление со стороны Национального паралимпийского комитета Украины во время Игр-2026 в Италии, заявив, что они были попыткой "отвлечь внимание от спорта на политику".

Об этом он сказал в интервью Associated Press.

Заявление президента МПК

Парсонс назвал "разочарованием" то, что Национальный паралимпийский комитет Украины и национальные комитеты других стран "пытались отвлечь внимание от спорта на политику".

Он утверждает, что "очень сочувствует" ситуации в Украине и может "только представить себе этот ужас", но МПК как спортивная организация, мол, должен обеспечить, чтобы правила не нарушал даже украинский комитет.

"И я думаю, что в конечном итоге даже другие национальные Паралимпийские комитеты отреагировали очень хорошо, сосредоточившись на спорте. Я понимаю, но это в определенной степени разочаровывает", — сказал президент МПК.

Парсонс выразил надежду, что это станет "уроком, который усвоили также те НПК, которые решили сосредоточиться больше на политической стороне, чем на спортивной, потому что спорт победил".

О допуске россиян

Чиновник также прокомментировал допуск российских спортсменов к соревнованиям под собственным флагом — это, по его словам, "помогает нам выполнять нашу миссию, которая заключается в создании более инклюзивного мира через паралимпийский спорт, а не внешнюю политику".

"Все еще слышались голоса, которые пытались продолжать сосредотачиваться на том, что, по нашему мнению, не должно быть в центре внимания этих игр, но я думаю, что общее впечатление людей, особенно тех, кто дома смотрит по телевизору или следит за СМИ, следит за новостями, таково, что [фокус] больше сосредоточивался на спортсменах, больше на спорте, рекордах, чем на политике", — сказал он.

Ответ Украины

В ответ Парсонсу президент НПК Украины Валерий Сушкевич сказал журналистам AP в воскресенье, что призыв к миру и прекращению войны — это не политическое заявление, а "вопрос прав человека", "если люди в мире хотят жить в мире".

Он сказал, что МПК превратил церемонии открытия и закрытия Игр в политическое мероприятие, которое допускает участие страны, которая "не может здесь присутствовать" из-за оккупации территорий другой страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Я общался с Мелони, но повлиять на решение относительно российских спортсменов на Паралимпиаде сложно