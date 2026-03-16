Президент МПК Парсонс звинуватив Україну у спробах "відвернути увагу від спорту на політику"

Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс висловив розчарування скаргами на тиск від Національного паралімпійського комітету України під час Ігор-2026 в Італії, заявивши, що вони були спробою "відвернути увагу від спорту на політику".

Про це він сказав в інтерв’ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява президента МПК

Парсонс назвав "розчаруванням" те, що Національний паралімпійський комітет України та національні комітети інших країн "намагалися відвернути увагу від спорту на політику".

Він стверджує, що "дуже співчуває" ситуації в Україні та може "лише уявити собі цей жах", але МПК як спортивна організація, мовляв, має забезпечити, що правила не порушує навіть український комітет.

"І я думаю, що зрештою навіть інші національні Паралімпійські комітети відреагували дуже добре, зосередившись на спорті. Я розумію, але це певною мірою розчаровує", - сказав президент МПК.

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Парсонс висловив сподівання, що це стане "уроком, який засвоїли також ті НПК, які вирішили зосередитися більше на політичній стороні, ніж на спортивній, бо спорт переміг".

Про допуск росіян

Посадовець також прокоментував допуск російських спортсменів до змагань під власним прапором — це, каже він, "допомагає нам виконувати нашу місію, яка полягає у створенні більш інклюзивного світу через паралімпійський спорт, а не зовнішню політику".

"Все ще лунали голоси, які намагалися продовжувати зосереджуватися на тому, що, на нашу думку, не повинно бути в центрі уваги цих ігор, але я думаю, що загальне враження людей, особливо тих, хто вдома дивиться по телевізору або стежить за ЗМІ, стежить за новинами, таке, що [фокус] більше зосереджувався на спортсменах, більше на спорті, рекордах, ніж на політиці", - сказав він.

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Відповідь України

У відповідь Парсонсу президент НПК України Валерій Сушкевич сказав журналістам AP у неділю, що заклик до миру та припинення війни — це не політична заява, а "питання прав людини", "якщо люди у світі хочуть жити в мирі".

Він сказав, що МПК перетворив церемонії відкриття та закриття Ігор на політичний захід, який дозволяє участь країни, яка "не може бути тут присутня" через окупацію територій іншої.

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