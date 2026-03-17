Укрзализныця обновила расписание пригородных поездов в Днепропетровской и Запорожской областях

В Украине изменяется расписание части пригородных поездов в Днепропетровской и Запорожской областях в связи с ситуацией в сфере безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Укрзализныци.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

. В компании пояснили, что решение приняли из-за регулярных обстрелов и необходимости сосредоточить подвижной состав на самых безопасных направлениях.

Несмотря на сложные условия, железнодорожники стараются сохранить сообщение между населенными пунктами. В то же время часть рейсов временно убирают из расписания или сокращают их маршруты.

Отмена пригородных поездов с 17 марта

С 17 марта пассажирам рекомендуют планировать поездки без учета ряда пригородных рейсов. Речь идет о следующих поездах:

№6479 Мировая – Марганец

№6492/6491 Марганец – Запорожье-1

№6494/6493 Запорожье-1 – Марганец

№6076 Марганец – Запорожье-2

№6075 Запорожье-2 – Марганец

№6498/6497 Марганец – Запорожье-1

Также временно отменяются следующие рейсы:

№6451/6452 Кривой Рог-Главный – Ингулец

№6455/6456 Кривой Рог-Главный – Ингулец

№6453/6454 Ингулец – Кривой Рог-Главный

№6457/6458 Ингулец – Кривой Рог-Главный

№6537 Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный

№6412 Кривой Рог-Главный – Апостолово

№6413 Апостолово – Кривой Рог-Главный

Кроме того, не будут курсировать поезда:

№6471 Никополь – Кривой Рог

№6473 Никополь – Кривой Рог

№6472 Кривой Рог – Никополь

№6474 Кривой Рог – Никополь

"Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, железнодорожники продолжают искать варианты для сохранения сообщения между населенными пунктами", — отметили в компании.

Сокращение маршрутов и изменения на других направлениях

С 17 марта часть поездов будет курсировать по сокращенному маршруту. В частности:

рейсы №6405, №6408 и №6409 будут следовать только до станции Лошкарёвка вместо Апостолово;

поезд №6485 будет курсировать по маршруту Кривой Рог-Главный – Тимково вместо Никополь – Тимково;

поезд №6476 будет следовать по маршруту Тимково – Кривой Рог-Главный вместо Тимково – Никополь.

С 18 марта также отменяется рейс:

№6032 Кривой Рог-Главный – Днепр-Главный.

Кроме того, поезд №6402 будет курсировать по маршруту:

Лошкарьовка – Днепр-Лоцманская вместо Апостолово – Днепр-Лоцманская.

В компании добавили, что ограничения также сохраняются на территории Харьковской области. Там продолжает действовать сокращенное количество пригородных рейсов на участках Мерчик – Харьков, Мерчик – Люботин, Огульцы – Харьков и Огульцы – Люботин.

Пассажирам рекомендуют пользоваться следующими поездами:

№6136 Мерчик – Харьков-Пасс.

№6307 Харьков-Пасс. – Мерчик

№6222 Мерчик – Люботин

№6305 Харьков-Пасс. – Огульцы

№7012 Полтава-Южная – Сумы

№6318 Мерчик – Харьков-Пасс.

№6319 Харьков-Пасс. – Мерчик

№6322 Мерчик – Харьков-Пасс.

№6321 Новая Бавария – Огульцы

№6330 Огульцы – Люботин

Железнодорожники просят пассажиров учитывать обновленное расписание при планировании поездок.

