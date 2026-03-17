Укрзализныця обновила расписание пригородных поездов в Днепропетровской и Запорожской областях
В Украине изменяется расписание части пригородных поездов в Днепропетровской и Запорожской областях в связи с ситуацией в сфере безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Укрзализныци.
. В компании пояснили, что решение приняли из-за регулярных обстрелов и необходимости сосредоточить подвижной состав на самых безопасных направлениях.
Несмотря на сложные условия, железнодорожники стараются сохранить сообщение между населенными пунктами. В то же время часть рейсов временно убирают из расписания или сокращают их маршруты.
Отмена пригородных поездов с 17 марта
С 17 марта пассажирам рекомендуют планировать поездки без учета ряда пригородных рейсов. Речь идет о следующих поездах:
№6479 Мировая – Марганец
№6492/6491 Марганец – Запорожье-1
№6494/6493 Запорожье-1 – Марганец
№6076 Марганец – Запорожье-2
№6075 Запорожье-2 – Марганец
№6498/6497 Марганец – Запорожье-1
Также временно отменяются следующие рейсы:
№6451/6452 Кривой Рог-Главный – Ингулец
№6455/6456 Кривой Рог-Главный – Ингулец
№6453/6454 Ингулец – Кривой Рог-Главный
№6457/6458 Ингулец – Кривой Рог-Главный
№6537 Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный
№6412 Кривой Рог-Главный – Апостолово
№6413 Апостолово – Кривой Рог-Главный
Кроме того, не будут курсировать поезда:
№6471 Никополь – Кривой Рог
№6473 Никополь – Кривой Рог
№6472 Кривой Рог – Никополь
№6474 Кривой Рог – Никополь
"Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, железнодорожники продолжают искать варианты для сохранения сообщения между населенными пунктами", — отметили в компании.
Сокращение маршрутов и изменения на других направлениях
С 17 марта часть поездов будет курсировать по сокращенному маршруту. В частности:
рейсы №6405, №6408 и №6409 будут следовать только до станции Лошкарёвка вместо Апостолово;
поезд №6485 будет курсировать по маршруту Кривой Рог-Главный – Тимково вместо Никополь – Тимково;
поезд №6476 будет следовать по маршруту Тимково – Кривой Рог-Главный вместо Тимково – Никополь.
С 18 марта также отменяется рейс:
№6032 Кривой Рог-Главный – Днепр-Главный.
Кроме того, поезд №6402 будет курсировать по маршруту:
Лошкарьовка – Днепр-Лоцманская вместо Апостолово – Днепр-Лоцманская.
В компании добавили, что ограничения также сохраняются на территории Харьковской области. Там продолжает действовать сокращенное количество пригородных рейсов на участках Мерчик – Харьков, Мерчик – Люботин, Огульцы – Харьков и Огульцы – Люботин.
Пассажирам рекомендуют пользоваться следующими поездами:
№6136 Мерчик – Харьков-Пасс.
№6307 Харьков-Пасс. – Мерчик
№6222 Мерчик – Люботин
№6305 Харьков-Пасс. – Огульцы
№7012 Полтава-Южная – Сумы
№6318 Мерчик – Харьков-Пасс.
№6319 Харьков-Пасс. – Мерчик
№6322 Мерчик – Харьков-Пасс.
№6321 Новая Бавария – Огульцы
№6330 Огульцы – Люботин
Железнодорожники просят пассажиров учитывать обновленное расписание при планировании поездок.
