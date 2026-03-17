Укрзалізниця оновила розклад приміських поїздів у Дніпропетровській та Запорізькій областях

В Україні змінюється розклад частини приміських поїздів у Дніпропетровській та Запорізькій областях через безпекову ситуацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

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. У компанії пояснили, що рішення ухвалили через регулярні обстріли та необхідність зосередити рухомий склад на найбезпечніших напрямках.

Попри складні умови, залізничники намагаються зберегти сполучення між населеними пунктами. Водночас частину рейсів тимчасово прибирають із розкладу або скорочують їхні маршрути.

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Скасування приміських поїздів з 17 березня

З 17 березня пасажирам рекомендують планувати поїздки без низки приміських рейсів. Йдеться про такі поїзди:

№6479 Мирова – Марганець

№6492/6491 Марганець – Запоріжжя-1

№6494/6493 Запоріжжя-1 – Марганець

№6076 Марганець – Запоріжжя-2

№6075 Запоріжжя-2 – Марганець

№6498/6497 Марганець – Запоріжжя-1

Також тимчасово скасовуються такі рейси:

№6451/6452 Кривий Ріг-Головний – Інгулець

№6455/6456 Кривий Ріг-Головний – Інгулець

№6453/6454 Інгулець – Кривий Ріг-Головний

№6457/6458 Інгулець – Кривий Ріг-Головний

№6537 Дніпро-Головний – Кривий Ріг-Головний

№6412 Кривий Ріг-Головний – Апостолове

№6413 Апостолове – Кривий Ріг-Головний

Крім того, не курсуватимуть поїзди:

№6471 Нікополь – Кривий Ріг

№6473 Нікополь – Кривий Ріг

№6472 Кривий Ріг – Нікополь

№6474 Кривий Ріг – Нікополь

"Попри складну ситуацію з безпекою, залізничники продовжують шукати варіанти для збереження сполучення між населеними пунктами", – зазначили в компанії.

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Скорочення маршрутів та зміни на інших напрямках

З 17 березня частина поїздів курсуватиме за скороченим маршрутом. Зокрема:

рейси №6405, №6408 та №6409 прямуватимуть лише до станції Лошкарьовка замість Апостолового;

поїзд №6485 курсуватиме за маршрутом Кривий Ріг-Головний – Тимкове замість Нікополь – Тимкове;

поїзд №6476 прямуватиме Тимкове – Кривий Ріг-Головний замість Тимкове – Нікополь.

З 18 березня також скасовується рейс:

№6032 Кривий Ріг-Головний – Дніпро-Головний.

Крім цього, поїзд №6402 курсуватиме за маршрутом:

Лошкарьовка – Дніпро-Лоцманська замість Апостолове – Дніпро-Лоцманська.

У компанії додали, що обмеження також зберігаються на території Харківська область. Там продовжує діяти скорочена кількість приміських рейсів на ділянках Мерчик – Харків, Мерчик – Люботин, Огульці – Харків та Огульці – Люботин.

Пасажирам радять користуватися такими поїздами:

№6136 Мерчик – Харків-Пас.

№6307 Харків-Пас. – Мерчик

№6222 Мерчик – Люботин

№6305 Харків-Пас. – Огульці

№7012 Полтава-Південна – Суми

№6318 Мерчик – Харків-Пас.

№6319 Харків-Пас. – Мерчик

№6322 Мерчик – Харків-Пас.

№6321 Нова Баварія – Огульці

№6330 Огульці – Люботин

Залізничники просять пасажирів враховувати оновлений розклад під час планування поїздок.

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