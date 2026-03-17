Выжила после атаки РФ: женщина из Богодухова, потерявшая трех детей и мужа, родила дочку

Ольга Кривогуб из Богодухова, потерявшая мужа и троих детей в результате удара российского дрона, 11 марта родила дочь Екатерину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільне Харьков" рассказал руководитель Золочевской СВА Виктор Коваленко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, Ольга с дочерью находятся в роддоме.

"Родила, все в порядке. Нормально себя чувствуют и мама, и малышка", — сказал Коваленко.

Коваленко говорит, что после российского удара по дому семьи Ольги в Богодухове женщина живет в Сковородиновке Золочевской громады.

"У нее там есть родная сестра, там родительский дом. Там родные братья и сестры мужа. Она не брошена", - сказал Коваленко.

Удар по Богодухову

10 февраля около 23:30 вражеский БПЛА, по предварительным данным типа "Герань-2", нанес удар по частному жилому дому в городе Богодухов, где проживала семья из пяти человек. В результате попадания дом был полностью разрушен и охвачен пожаром, а семья оказалась под завалами.

Погибли трое детей - годовалая девочка и двое мальчиков в возрасте 1 года 3 месяцев (по данным ГСЧС, РФ убила двух годовалых мальчиков и двухлетнюю девочку. - Ред.), а также их 34-летний отец.

Спасателям удалось спасти мать детей. Женщина получила взрывное ранение, черепно-мозговую травму, акубаротравму и термические ожоги. Она была на 35-й неделе беременности.

34-летний муж Ольги Григорий был ветераном. Защищал Украину на фронте около года – воевал в Купянском районе и Запорожье, где потерял ногу.

