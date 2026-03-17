Вижила після атаки РФ: жінка з Богодухова,яка втратила трьох дітей і чоловіка, народила доньку

Ольга Крівогуб із Богодухова, яка втратила чоловіка і трьох дітей під час удару російського дрона, 11 березня народила доньку Катерину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільне Харків розповів керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

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За його словами, Ольга з донькою перебувають у пологовому.

"Народила, все гаразд. Нормально себе почувають і мама, і дитинка", - сказав Коваленко.

Коваленко каже, що після російського удару по будинку родини Ольги у Богодухові жінка живе у Сковородинівці Золочівської громади.

"У неї там є рідна сестра, там батьківська хата. Там рідні брати, сестри чоловіка. Вона не покинута", - сказав Коваленко.

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Удар по Богодухову

10 лютого близько 23:30 ворожий БпЛА, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив по приватному житловому будинку у місті Богодухів, де проживала родина з п’яти людей. Унаслідок влучання будинок було повністю зруйновано та охоплено пожежею, а сім’я опинилася під завалами.

Загинули троє дітей - однорічна дівчинка та двоє хлопчиків віком 1 рік 3 місяці (за даними ДСНС, РФ вбила двох однорічних хлопчиків і дворічну дівчинку. - Ред.), а також їхній 34-річний батько.

Рятувальникам вдалося врятувати матір дітей. Жінка отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, акубаротравму та термічні опіки. Вона перебувала на 35-му тижні вагітності.

34-річний чоловік Ольги Григорій був ветераном. Захищав Україну на фронті близько року – воював на Купʼянщині та Запоріжжі, де втратив ногу.

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