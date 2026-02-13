Із ветераном Григорієм Шикулою і його трьома дітьми, які загинули через удар РФ по Богодухову, попрощались на Харківщині

У п'ятницю, 13 лютого, у Сковородинівці на півночі Харківської області попрощалися з Григорієм Шикулою та його трьома дітьми, загиблими внаслідок російського удару по Богодухову ввечері 10 лютого.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Дворічні близнюки Іван та Владик і однорічна Мирослава загинули разом із батьком через влучання безпілотника в їхній приватний будинок. З родини вижила вагітна дружина Григорія Ольга Крівогуб.

Батька-ветерана та його дітей провели в останню путь 

Прощання з батьком-ветераном та його дітьми відбулося у Сковородинівці - рідному селі Григорія.

Сестра Ольги Кривогуб Олександра розповіла про обставини загибелі зятя і племінників.

"Зняв із даху її (дружину загиблого Ольгу, — ред.) сусід. Коли відійшли, вона почула крик немовляти, кричить її синочок, Іванко. Вони відійшли — вибухнув газ у будинку… Вибухнув газ — усе", - розповіла жінка.

На Харківщині поховали ветерана Григорія Шикулу та трьох його дітей
Фото: Суспільне

Попрощатися із загиблими і підтримати близьких прийшли жителі Сковородинівки, голови обох громад — Богодухівської та Золочівської, а також ветерани — друзі й побратими братів Шикула.

"Дітей ховаю вперше. Не знаю, що сказати. Дуже важко. Він з дітьми постійно був. Вони були в нього на руках, допомагав постійно дружині. Вирішив будувати кращий побут, будинок собі шукав, шукав і в нашій місцевості, багато де шукав. Тут вийшло щось знайти. Підсумок ви самі знаєте", — каже товариш загиблого з Богодухова Віктор Бондаренко.

За словами голови Золочівської громади Віктора Коваленка, вагітну Ольгу забрали до себе родичі її чоловіка. Григорій Шикула став 114 захисником, якого поховали у громаді.

Дивіться також: Нові деталі удару по Богодухову: РФ вбила 3 дітей і їхнього батька, вагітна мама госпіталізована з травмами і опіками (оновлено). ФОТОрепортаж

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що 11 лютого близько 23:30 ворожий БпЛА, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив по приватному житловому будинку у місті Богодухів, де проживала родина з п’яти людей.
  • Загинули троє малолітніх дітей і дорослий чоловік.

Читайте також: Триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару оголосили у Богодухові

Топ коментарі
+45
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
13.02.2026 21:10 Відповісти
+32
Будьте пркляті рашиські кати ,щоб так кожен рашиський чорт хоронив своїх дітей.
13.02.2026 22:06 Відповісти
+29
13.02.2026 21:33 Відповісти
13.02.2026 21:10
13.02.2026 21:33
Будьте пркляті рашиські кати ,щоб так кожен рашиський чорт хоронив своїх дітей.
13.02.2026 22:06
Позамежно.
13.02.2026 22:26
14.02.2026 09:12
Давно треба було фізично знищити Пуйла скаженого. Скільки хороших людей залишилися б живими. Але державою керують мерзотники Вова *********, ВасяДвамагазини, Будьоннний, які є повними імпотентами на своїх посадах.
14.02.2026 14:37
Памятаймо про СРУСЬкаї злочини в Україні, з березня 2014 року!!!
Але ж і місцева наволоч, продовжує убивати Українців, як це зробили мусорські в Корсуні, Черкаської області, за командою земельного бариги з депутатським посвідченням!!!!
14.02.2026 14:38
Мабуть хтось навів на помешкання. Навіть не сумніваюсь.
14.02.2026 15:51
Вічна пам'ять. Не забудемо. Не пробачимо
14.02.2026 16:19
 
 