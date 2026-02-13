Із ветераном Григорієм Шикулою і його трьома дітьми, які загинули через удар РФ по Богодухову, попрощались на Харківщині

У п'ятницю, 13 лютого, у Сковородинівці на півночі Харківської області попрощалися з Григорієм Шикулою та його трьома дітьми, загиблими внаслідок російського удару по Богодухову ввечері 10 лютого.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дворічні близнюки Іван та Владик і однорічна Мирослава загинули разом із батьком через влучання безпілотника в їхній приватний будинок. З родини вижила вагітна дружина Григорія Ольга Крівогуб.

Батька-ветерана та його дітей провели в останню путь

Прощання з батьком-ветераном та його дітьми відбулося у Сковородинівці - рідному селі Григорія.

Сестра Ольги Кривогуб Олександра розповіла про обставини загибелі зятя і племінників.

"Зняв із даху її (дружину загиблого Ольгу, — ред.) сусід. Коли відійшли, вона почула крик немовляти, кричить її синочок, Іванко. Вони відійшли — вибухнув газ у будинку… Вибухнув газ — усе", - розповіла жінка.

Фото: Суспільне

Попрощатися із загиблими і підтримати близьких прийшли жителі Сковородинівки, голови обох громад — Богодухівської та Золочівської, а також ветерани — друзі й побратими братів Шикула.

Фото: Суспільне

"Дітей ховаю вперше. Не знаю, що сказати. Дуже важко. Він з дітьми постійно був. Вони були в нього на руках, допомагав постійно дружині. Вирішив будувати кращий побут, будинок собі шукав, шукав і в нашій місцевості, багато де шукав. Тут вийшло щось знайти. Підсумок ви самі знаєте", — каже товариш загиблого з Богодухова Віктор Бондаренко.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

За словами голови Золочівської громади Віктора Коваленка, вагітну Ольгу забрали до себе родичі її чоловіка. Григорій Шикула став 114 захисником, якого поховали у громаді.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Дивіться також: Нові деталі удару по Богодухову: РФ вбила 3 дітей і їхнього батька, вагітна мама госпіталізована з травмами і опіками (оновлено). ФОТОрепортаж

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 11 лютого близько 23:30 ворожий БпЛА, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив по приватному житловому будинку у місті Богодухів, де проживала родина з п’яти людей.

Загинули троє малолітніх дітей і дорослий чоловік.

Читайте також: Триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару оголосили у Богодухові