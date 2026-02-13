РУС
С ветераном Григорием Шикулой и его тремя детьми, погибшими от удара РФ по Богодухову, простились на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В пятницу, 13 февраля, в Сковородиновке на севере Харьковской области простились с Григорием Шикулой и его тремя детьми, погибшими в результате российского удара по Богодухову вечером 10 февраля.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Двухлетние близнецы Иван и Владик и годовалая Мирослава погибли вместе с отцом из-за попадания беспилотника в их частный дом. Из семьи выжила беременная жена Григория Ольга Кривогуб.

Отца-ветерана и его детей провели в последний путь 

Прощание с отцом-ветераном и его детьми состоялось в Сковородиновке - родном селе Григория.

Сестра Ольги Кривогуб Александра рассказала об обстоятельствах гибели зятя и племянников.

"Снял с крыши ее (жену погибшего Ольгу, — ред.) сосед. Когда отошли, она услышала крик младенца, кричит ее сынок, Иванко. Они отошли — взорвался газ в доме... Взорвался газ — все", — рассказала женщина.

В Харьковской области похоронили ветерана Григория Шикулу и троих его детей
Фото: Суспільне

Попрощаться с погибшими и поддержать близких пришли жители Сковородиновки, главы обеих громад — Богодуховской и Золочевской, а также ветераны — друзья и побратимы Шикулы.

В Харьковской области похоронили ветерана Григория Шикулу и троих его детей
Фото: Суспільне

"Детей хороню впервые. Не знаю, что сказать. Очень тяжело. Он с детьми постоянно был. Они были у него на руках, помогал постоянно жене. Решил строить лучший быт, дом себе искал, искал и в нашей местности, много где искал. Здесь получилось что-то найти. Итог вы сами знаете", — говорит товарищ погибшего из Богодухова Виктор Бондаренко.

В Харьковской области похоронили ветерана Григория Шикулу и троих его детей
Фото: Суспільне
В Харьковской области похоронили ветерана Григория Шикулу и троих его детей
Фото: Суспільне

По словам главы Золочевской громады Виктора Коваленко, беременную Ольгу забрали к себе родственники ее мужа. Григорий Шикула стал 114 защитником, которого похоронили в громаде.

В Харьковской области похоронили ветерана Григория Шикулу и троих его детей
Фото: Суспільне
В Харьковской области похоронили ветерана Григория Шикулу и троих его детей
Фото: Суспільне
В Харьковской области похоронили ветерана Григория Шикулу и троих его детей
Фото: Суспільне
В Харьковской области похоронили ветерана Григория Шикулу и троих его детей
Фото: Суспільне

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что 11 февраля около 23:30 вражеский БПЛА, по предварительным данным типа "Герань-2", ударил по частному жилому дому в городе Богодухов, где проживала семья из пяти человек.
  • Погибли трое малолетних детей и взрослый мужчина.

Автор: 

