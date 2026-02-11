Трехдневный траур по погибшим в результате российского удара объявили в Богодухове

11, 12, 13 февраля дни траура на территории Богодуховской громады Харьковской области.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Владимир Белый, информирует Цензор.НЕТ.

"Богодуховщина в трауре. Снова. Во второй раз за двое суток сердце нашей громады разрывается от невыразимой боли.

Сегодня враг совершил преступление, которое выходит за пределы человеческого понимания. В результате удара по частному дому мы потеряли самое дорогое - наше будущее. Трое ангелочков: двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка. Вместе с ними погиб их 34-летний отец. Мать и бабушка борются за жизнь под наблюдением врачей.

Нет слов, чтобы утешить родных. Нет такой молитвы, которая исцелила бы сердце матери, потерявшей детей. Мы только можем быть рядом, разделить эту ношу и запечатлеть в памяти каждое имя", - пишет он.

В связи с этой трагедией и гибелью мирных жителей в течение последних двух дней Белый подписал распоряжение:

- объявить 11, 12, 13 февраля днями траура на территории Богодуховской громады,

- приподнять Государственные Флаги Украины с черной лентой на административных зданиях, зданиях предприятий и учреждений,

- отменить все развлекательные и массовые мероприятия.

Что предшествовало?

Ранее Цензор НЕТ сообщал об ударе РФ по Богодухову в Харьковской области: погибли трое малолетних детей и взрослый мужчина.

