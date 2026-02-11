Триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару оголосили у Богодухові

11, 12, 13 лютого днями жалоби на території Богодухівської громади Харківської області.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Володимир Бєлий, інформує Цензор.НЕТ.

"Богодухівщина у жалобі. Знову. Вдруге за дві доби серце нашої громади розривається від невимовного болю.

Сьогодні ворог вчинив злочин, який виходить за межі людського розуміння. Внаслідок удару по приватному будинку ми втратили найдорожче - наше майбутнє. Троє янголят: двоє однорічних хлопчиків та дворічна дівчинка. Разом із ними загинув їхній 34-річний батько. Мати і бабуся виборюють життя під наглядом лікарів.

Немає слів, щоб втішити рідних. Немає такої молитви, яка б вилікувала серце матері, що втратила дітей. Ми лише можемо бути поруч, розділити цей тягар і закарбувати в пам’яті кожне ім’я", - пише він.

У зв’язку з цією трагедією та загибеллю мирних мешканців протягом останніх двох днів Бєлий підписав розпорядження:

- Оголосити 11, 12, 13 лютого днями жалоби на території Богодухівської громади:

- Приспустити Державні Прапори України з чорною стрічкою на адміністративних будівлях, будівлях підприємств та установ.

- Скасувати всі розважальні та масові заходи.

Що передувало?

Раніше Цензор НЕТ повідомляв про удар РФ по Богодухову на Харківщині: загинули троє малолітніх дітей і дорослий чоловік.

