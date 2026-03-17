Новости Референдум в Казахстане
В Казахстане состоялся референдум по поправкам к конституции, усиливающим власть президента

Референдум в Казахстане

В Казахстане прошел референдум по поправкам к Конституции, которые существенно расширяют полномочия президента и меняют политическую систему страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает казахстанское издание Inform Biuro, а также Радио Свобода.

По предварительным данным, явка на голосовании превысила 70%, а сами изменения поддержали более 87% участников референдума.

Проект новой Конституции был инициирован президентом Касым-Жомартом Токаевым и фактически предусматривает переформатирование системы власти. В частности, страна переходит от двухпалатного парламента к однопалатному, а также создается новый орган – Народный совет, который будет иметь право законодательной инициативы.

Читайте также: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Украиной и РФ на высшем уровне, — Токаев

Ключевым элементом изменений является значительное усиление роли президента. Глава государства получит возможность назначать ключевых должностных лиц без согласования с парламентом, а в случае его роспуска – издавать указы, имеющие силу закона. Кроме того, исполнительная власть получает большее влияние на назначение судей, а также вводится должность вице-президента, которого также будет назначать президент.

Окончательные результаты референдума должны быть обнародованы в течение семи дней – до 21 марта.

Читайте также: Казахстан перекрывает россиянам возможности отмывать средства и обходить санкции, - ЦПД

Критика

В то же время правозащитники резко раскритиковали новую редакцию Конституции. В Amnesty International заявили, что предложенные изменения свидетельствуют об отходе Казахстана от международных стандартов прав человека и верховенства права.

Отдельные положения документа прямо напоминают российские практики. В частности, Конституционный суд получает право игнорировать решения международных органов по правам человека, а неправительственные организации обяжут отчитываться об иностранном финансировании – по аналогии с законом об "иностранных агентах" в РФ.

По данным российских СМИ, российский диктатор уже поздравил Токаева с результатами голосования, заявив, что они якобы подтверждают поддержку государственного курса и будут способствовать укреплению институтов власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Казахстан ввел новые правила экспортного контроля для ограничения транзита санкционных товаров в РФ, - СВР

Казахстан (781) референдум (1499) Токаев Касим-Жомарт (67)
Теж країна мрій?...
17.03.2026 10:58 Ответить
" а також створюється новий орган - Народна рада" - тобто - є Парламент, куди народ обирає депутатів, а є якась "народна рада"?
А "народних радників" хто обирає? Якщо виборці - то який сенс - вони вже за народних депутатів голосують, які так само мають право законодавчої ініціативи, а якщо президент, то які ж вони народні?
17.03.2026 11:06 Ответить
Черговий одержимий бісами та стадо баранів...
17.03.2026 11:07 Ответить
Казахи, сэр!(
17.03.2026 11:14 Ответить
У кого-то были сомнения в результатах?
17.03.2026 11:15 Ответить
Токаєв вирішив переплюнути Назарбаєва. Утворюється такий собі маленький фюрер.
17.03.2026 11:22 Ответить
 
 