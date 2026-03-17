В Казахстане состоялся референдум по поправкам к конституции, усиливающим власть президента

В Казахстане прошел референдум по поправкам к Конституции, которые существенно расширяют полномочия президента и меняют политическую систему страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает казахстанское издание Inform Biuro, а также Радио Свобода.

Голосование

По предварительным данным, явка на голосовании превысила 70%, а сами изменения поддержали более 87% участников референдума.

Проект новой Конституции был инициирован президентом Касым-Жомартом Токаевым и фактически предусматривает переформатирование системы власти. В частности, страна переходит от двухпалатного парламента к однопалатному, а также создается новый орган – Народный совет, который будет иметь право законодательной инициативы.

Ключевым элементом изменений является значительное усиление роли президента. Глава государства получит возможность назначать ключевых должностных лиц без согласования с парламентом, а в случае его роспуска – издавать указы, имеющие силу закона. Кроме того, исполнительная власть получает большее влияние на назначение судей, а также вводится должность вице-президента, которого также будет назначать президент.

Окончательные результаты референдума должны быть обнародованы в течение семи дней – до 21 марта.

Критика

В то же время правозащитники резко раскритиковали новую редакцию Конституции. В Amnesty International заявили, что предложенные изменения свидетельствуют об отходе Казахстана от международных стандартов прав человека и верховенства права.

Отдельные положения документа прямо напоминают российские практики. В частности, Конституционный суд получает право игнорировать решения международных органов по правам человека, а неправительственные организации обяжут отчитываться об иностранном финансировании – по аналогии с законом об "иностранных агентах" в РФ.

По данным российских СМИ, российский диктатор уже поздравил Токаева с результатами голосования, заявив, что они якобы подтверждают поддержку государственного курса и будут способствовать укреплению институтов власти.

