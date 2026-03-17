У Казахстані відбувся референдум щодо змін до конституції, що посилюють владу президента

У Казахстані відбувся референдум щодо змін до Конституції, які суттєво розширюють повноваження президента та змінюють політичну систему країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє казахстанське видання Inform Biuro, а також Радіо Свобода.

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Голосування

За попередніми даними, явка на голосуванні перевищила 70%, а самі зміни підтримали понад 87% учасників референдуму.

Проєкт нової Конституції був ініційований президентом Касим-Жомартом Токаєвим і фактично передбачає переформатування системи влади. Зокрема, країна переходить від двопалатного парламенту до однопалатного, а також створюється новий орган – Народна рада, яка матиме право законодавчої ініціативи.

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Ключовим елементом змін є значне посилення ролі президента. Глава держави отримає можливість призначати ключових посадовців без погодження парламенту, а у разі його розпуску – видавати укази, що матимуть силу закону. Крім того, виконавча влада отримує більший вплив на призначення суддів, а також запроваджується посада віцепрезидента, якого також призначатиме президент.

Остаточні результати референдуму мають бути оприлюднені протягом семи днів – до 21 березня.

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Критика

Водночас правозахисники різко розкритикували нову редакцію Конституції. У Amnesty International заявили, що запропоновані зміни свідчать про відхід Казахстану від міжнародних стандартів прав людини та верховенства права.

Окремі положення документа прямо нагадують російські практики. Зокрема, Конституційний суд отримує право ігнорувати рішення міжнародних органів з прав людини, а неурядові організації зобов’яжуть звітувати про іноземне фінансування – за аналогією із законом про "іноземних агентів" у РФ.

За даними росЗМІ, російський диктатор вже привітав Токаєва з результатами голосування, заявивши, що вони нібито підтверджують підтримку державного курсу та сприятимуть зміцненню інститутів влади.

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