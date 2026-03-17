Афганистан обвинил Пакистан в ударе по больнице и 400 погибших: Исламабад отрицает, - AP

Афганистан обвиняет Пакистан в авиаударе

Власти Афганистана заявили о многочисленных жертвах после авиаудара по медицинскому учреждению в Кабуле. По официальным данным, погибли не менее 400 человек, ещё около 250 получили ранения.

Подробности

По словам представителей правительства, удар пришелся на больницу для реабилитации людей с зависимостями и произошел поздно вечером. В результате атаки значительная часть здания была разрушена, а среди погибших и пострадавших – пациенты медучреждения.

Спасательные службы работали всю ночь, разбирая завалы, туша пожар и пытаясь извлечь людей из-под руин. Местные СМИ обнародовали кадры, на которых видно, как пострадавших выносят из разрушенного здания с помощью фонарей.

Афганские власти прямо обвинили в нападении Пакистан. Представители правительства назвали атаку нарушением суверенитета и заявили об ударах по гражданской инфраструктуре.

Что говорят в Пакистане?

В то же время в Пакистане эти обвинения категорически отвергают. Официальные лица заявляют, что авиаудары были направлены исключительно по военным целям, а информация об уничтожении больницы является недостоверной.

Пакистанская сторона также сообщила об ударах по объектам в Кабуле и провинции Нангархар, которые, по их словам, использовались для военных нужд.

Инцидент стал очередным этапом резкой эскалации между странами. Противостояние продолжается уже несколько недель и сопровождается пограничными боями и взаимными обстрелами.

Исламабад обвиняет афганскую сторону в поддержке боевиков группировки Tehrik-e-Taliban Pakistan, которые совершают атаки на территории Пакистана. В Кабуле эти заявления отвергают и вместо этого обвиняют соседа в нарушении государственного суверенитета.

17.03.2026 Ответить
Да ну. Там же Тромб все урегулював і премію міру собі вручив
17.03.2026 Ответить
+4
Оце такий мір Тромб пропонує і Україні підписати. Щоб потім коли всі розслабляться Х'уйло вдарив ракетами і вбив всіх хто йому заважав. І максимум що йому за це буде це нові заклики до міру і перегаворів а до України піти на нові капроміси і віддати ще трохи територій щоб не було війни
показать весь комментарий
17.03.2026 11:53 Ответить
17.03.2026 Ответить
Скажіть велике дякую, могло і прилетіти щось з ядерним зарядом.
17.03.2026 Ответить
Да ну. Там же Тромб все урегулював і премію міру собі вручив
Якшо Пакистан дійсно серйозно влізе в війну то афганцям мало не покажеться
17.03.2026 Ответить
Думаю, що не буде, враховуючи досвід "папєрєднікав". Будуть ось так кошмарити. Але я не прихильник знищення цивільної інфраструктури з цивільними.
17.03.2026 Ответить
Оце такий мір Тромб пропонує і Україні підписати. Щоб потім коли всі розслабляться Х'уйло вдарив ракетами і вбив всіх хто йому заважав. І максимум що йому за це буде це нові заклики до міру і перегаворів а до України піти на нові капроміси і віддати ще трохи територій щоб не було війни
17.03.2026 11:53 Ответить
Щось я не вірю, що в лікарні для реабілітації людей із залежностями було понад 650 людей...
17.03.2026 Ответить
Больница талибана. Лечат от всего, шо не соответствует ихнему пониманию Корана.
17.03.2026 Ответить
Мирна релігія іслам.
17.03.2026 Ответить
Причем с самого начала. Путем мирных переговоров появился арабский халифат.
17.03.2026 Ответить
вони за всю історію хоч день не воювали?
17.03.2026 Ответить
Якби я був президентом,цього б не сталося
17.03.2026 Ответить
 
 