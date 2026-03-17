Афганистан обвинил Пакистан в ударе по больнице и 400 погибших: Исламабад отрицает, - AP
Власти Афганистана заявили о многочисленных жертвах после авиаудара по медицинскому учреждению в Кабуле. По официальным данным, погибли не менее 400 человек, ещё около 250 получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявления афганской стороны.
Подробности
По словам представителей правительства, удар пришелся на больницу для реабилитации людей с зависимостями и произошел поздно вечером. В результате атаки значительная часть здания была разрушена, а среди погибших и пострадавших – пациенты медучреждения.
Спасательные службы работали всю ночь, разбирая завалы, туша пожар и пытаясь извлечь людей из-под руин. Местные СМИ обнародовали кадры, на которых видно, как пострадавших выносят из разрушенного здания с помощью фонарей.
Афганские власти прямо обвинили в нападении Пакистан. Представители правительства назвали атаку нарушением суверенитета и заявили об ударах по гражданской инфраструктуре.
Что говорят в Пакистане?
В то же время в Пакистане эти обвинения категорически отвергают. Официальные лица заявляют, что авиаудары были направлены исключительно по военным целям, а информация об уничтожении больницы является недостоверной.
Пакистанская сторона также сообщила об ударах по объектам в Кабуле и провинции Нангархар, которые, по их словам, использовались для военных нужд.
Инцидент стал очередным этапом резкой эскалации между странами. Противостояние продолжается уже несколько недель и сопровождается пограничными боями и взаимными обстрелами.
Исламабад обвиняет афганскую сторону в поддержке боевиков группировки Tehrik-e-Taliban Pakistan, которые совершают атаки на территории Пакистана. В Кабуле эти заявления отвергают и вместо этого обвиняют соседа в нарушении государственного суверенитета.
