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Новини Конфлікт між Афганістаном та Пакистаном
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Афганістан звинуватив Пакистан в ударі по лікарні та 400 загиблих: Ісламбад заперечує, - AP

Афганістан звинувачує Пакистан в авіаударі

Влада Афганістану заявила про масштабні жертви після авіаудару по медичному закладу в Кабулі. За офіційними даними, загинули щонайменше 400 людей, ще близько 250 отримали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associated Press із посиланням на заяви афганської сторони.

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Подробиці

За словами представників уряду, удар припав на лікарню для реабілітації людей із залежностями та стався пізно ввечері. Унаслідок атаки значна частина будівлі була зруйнована, а серед загиблих і постраждалих – пацієнти медзакладу.

Рятувальні служби працювали всю ніч, розбираючи завали, гасячи пожежу та намагаючись витягти людей із-під руїн. Місцеві ЗМІ оприлюднили кадри, на яких видно, як постраждалих виносять із зруйнованої будівлі за допомогою ліхтарів.

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Афганська влада прямо звинуватила у нападі Пакистан. Представники уряду назвали атаку порушенням суверенітету та заявили про удари по цивільній інфраструктурі.

Що кажуть у Пакистані?

Водночас у Пакистані ці звинувачення категорично відкидають. Офіційні особи заявляють, що авіаудари були спрямовані виключно по військових цілях, а інформація про знищення лікарні є недостовірною.

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Пакистанська сторона також повідомила про удари по об’єктах у Кабулі та провінції Нангархар, які, за їхніми словами, використовувалися для військових потреб.

Інцидент став черговим етапом різкої ескалації між країнами. Протистояння триває вже кілька тижнів і супроводжується прикордонними боями та взаємними обстрілами.

Ісламабад звинувачує афганську сторону у підтримці бойовиків угруповання Tehrik-e-Taliban Pakistan, які здійснюють атаки на території Пакистану. У Кабулі ці заяви відкидають і натомість звинувачують сусіда у порушенні державного суверенітету.

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Афганістан (484) Пакистан (101) УДАР (96)
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Топ коментарі
+9
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17.03.2026 11:47 Відповісти
+8
Оце такий мір Тромб пропонує і Україні підписати. Щоб потім коли всі розслабляться Х'уйло вдарив ракетами і вбив всіх хто йому заважав. І максимум що йому за це буде це нові заклики до міру і перегаворів а до України піти на нові капроміси і віддати ще трохи територій щоб не було війни
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17.03.2026 11:53 Відповісти
+6
Да ну. Там же Тромб все урегулював і премію міру собі вручив
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17.03.2026 11:49 Відповісти

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