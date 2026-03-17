Афганістан звинуватив Пакистан в ударі по лікарні та 400 загиблих: Ісламбад заперечує, - AP
Влада Афганістану заявила про масштабні жертви після авіаудару по медичному закладу в Кабулі. За офіційними даними, загинули щонайменше 400 людей, ще близько 250 отримали поранення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associated Press із посиланням на заяви афганської сторони.
Подробиці
За словами представників уряду, удар припав на лікарню для реабілітації людей із залежностями та стався пізно ввечері. Унаслідок атаки значна частина будівлі була зруйнована, а серед загиблих і постраждалих – пацієнти медзакладу.
Рятувальні служби працювали всю ніч, розбираючи завали, гасячи пожежу та намагаючись витягти людей із-під руїн. Місцеві ЗМІ оприлюднили кадри, на яких видно, як постраждалих виносять із зруйнованої будівлі за допомогою ліхтарів.
Афганська влада прямо звинуватила у нападі Пакистан. Представники уряду назвали атаку порушенням суверенітету та заявили про удари по цивільній інфраструктурі.
Що кажуть у Пакистані?
Водночас у Пакистані ці звинувачення категорично відкидають. Офіційні особи заявляють, що авіаудари були спрямовані виключно по військових цілях, а інформація про знищення лікарні є недостовірною.
Пакистанська сторона також повідомила про удари по об’єктах у Кабулі та провінції Нангархар, які, за їхніми словами, використовувалися для військових потреб.
Інцидент став черговим етапом різкої ескалації між країнами. Протистояння триває вже кілька тижнів і супроводжується прикордонними боями та взаємними обстрілами.
Ісламабад звинувачує афганську сторону у підтримці бойовиків угруповання Tehrik-e-Taliban Pakistan, які здійснюють атаки на території Пакистану. У Кабулі ці заяви відкидають і натомість звинувачують сусіда у порушенні державного суверенітету.
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