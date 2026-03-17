Критически важные предприятия могут бронировать на срок до 45 дней работников с нарушениями воинского учета, - Минобороны

Бронирование для критически важных предприятий ОПК

Предприятия, имеющие критически важное значение для обеспечения потребностей ВСУ, других воинских формирований или функционирования экономики и жизнеобеспечения населения в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса, теперь могут временно резервировать работников с неурегулированным статусом воинского учета — на срок до 45 дней — через портал "Дія".

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Такое бронирование действует временно

Цель — дать оборонным предприятиям возможность быстрее привлекать нужных специалистов, которые могут приносить пользу фронту. Такое бронирование действует временно. В этот период работник должен обновить свои данные и урегулировать вопросы военного учета.

Как это работает

  • Предприятие подает заявку через портал "Дія".
  • Система проверяет данные работника и то, получал ли он временную бронь в течение года. Важно: для этого работник должен состоять на воинском учете.
  • Если условия выполнены — оформляется временная отсрочка.
  • После того, как работник урегулирует свой статус военного учета, работодатель сможет оформить стандартное бронирование.

Порядок определения статуса критически важных предприятий не изменился.

"Сервис запущен во исполнение Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины принял решение расширить критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Це треба було втілювати ще три роки тому
17.03.2026 15:48 Ответить
 
 