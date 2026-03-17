Критичні підприємства можуть бронювати строком до 45 днів працівників з порушеннями військового обліку, - Міноборони

Підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу, тепер можуть тимчасово бронювати працівників із неврегульованим статусом військового обліку — до 45 днів, через портал Дія.

Про це повідомили у Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Таке бронювання діє тимчасово

Мета — дати оборонним підприємствам можливість швидше залучати потрібних фахівців, які можуть приносити користь фронту. Таке бронювання діє тимчасово. У цей період працівник має оновити свої дані та врегулювати питання військового обліку.

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Як це працює

Підприємство подає заявку через портал Дія.

Система перевіряє дані працівника та чи не отримував він тимчасове бронювання протягом року. Важливо: для цього працівник має перебувати на військовому обліку.

Якщо умови виконані — оформлюється тимчасове бронювання.

Після того, як працівник врегулює свій статус військового обліку, роботодавець зможе оформити стандартне бронювання.

Порядок визначення статусу критично важливих підприємств не змінився.

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"Сервіс запущений на виконання Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"", - зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити критерії визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройні Сили України.