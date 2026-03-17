Критичні підприємства можуть бронювати строком до 45 днів працівників з порушеннями військового обліку, - Міноборони
Підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу, тепер можуть тимчасово бронювати працівників із неврегульованим статусом військового обліку — до 45 днів, через портал Дія.
Про це повідомили у Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Таке бронювання діє тимчасово
Мета — дати оборонним підприємствам можливість швидше залучати потрібних фахівців, які можуть приносити користь фронту. Таке бронювання діє тимчасово. У цей період працівник має оновити свої дані та врегулювати питання військового обліку.
Як це працює
- Підприємство подає заявку через портал Дія.
- Система перевіряє дані працівника та чи не отримував він тимчасове бронювання протягом року. Важливо: для цього працівник має перебувати на військовому обліку.
- Якщо умови виконані — оформлюється тимчасове бронювання.
- Після того, як працівник врегулює свій статус військового обліку, роботодавець зможе оформити стандартне бронювання.
Порядок визначення статусу критично важливих підприємств не змінився.
"Сервіс запущений на виконання Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"", - зазначили у відомстві.
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити критерії визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройні Сили України.
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