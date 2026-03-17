У Федорова цікаві та революційні погляди для вирішення проблем з мобілізацією, - "слуга" Мисягін

У нової команди Міноборони є певні пропозиції, як можна вирішити проблемні питання процесу мобілізації в Україні.

Про це розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Юрій Мисягін, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, парламентар розповів, що близько тижня тому на засіданні Комітету була команда Міноборони разом із очільником Михайлом Федоровим.

"Загалом спілкування тривало більше двох годин, проходило за закритою процедурою, тож підпадає під закон про Держтаємницю, тому я не можу розголошувати подробиці. Єдине, що можу сказати – у Михайла є, скажімо так, дуже цікаві і революційні погляди, як спробувати кардинально вирішити ті болючі питання, які стосуються мобілізації, ротації, бронювання, відміни броні, майбутнього ТЦК, "бусифікації", а також на багато інших проблем щодо цієї теми", - розповів Мисягін.

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Нардеп вважає, що міністру та його команді варто дати час, щоб вони презентували всі законодавчі та організаційні дії, які пропонують кардинально змінити та втілити у життя.

"Комітет тоді вже вирішуватиме: підтримувати ці напрацювання чи ні, щось додати чи прибрати. На сьогоднішній день мені та багатьом членам Комітету дуже сподобалося те, що ми почули на цій зустрічі.

За всю свою депутатську каденцію я від жодного очільника МОУ нічого подібного не чув. А за цей період це шостий міністр оборони, чотири з яких були вже під час повномасштабного вторгнення росії в Україну", - додав він.

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Нардепка "Європейської Солідарності" та членкиня Комітету з нацбезпеки Ірина Фріз підтвердила, що Федоров представив власне загальне бачення щодо змін без обговорення конкретних законопроєктів, які мають регулювати нові підходи.

"Загалом я, як і фракція "Європейська Солідарність", виступаємо за справедливий підхід до мобілізації і в разі порушення законодавства, винні дійсно мають отримувати відповідні санкції, а відповідальність має бути невідворотною. З іншого боку, військовослужбовці воліють бачити справедливий підхід по відношенню до себе.

Влада має усвідомити нарешті, що основним інструментом поповнення війська має бути мотивація, а не примус. В умовах лише примусу ми матимемо зворотній ефект ще й з дискредитацією військових, на яких перекинули непопулярне для влади питання мобілізації. Вважаю це не припустимим і постійно про це наголошую", - додала вона.

Докладніше про реформу процесу мобілізації читайте у матеріалі Цензор.НЕТ за посиланням.

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