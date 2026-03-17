С начала суток агрессор атаковал 217 раз: из них 57 на Покровском направлении и 36 - на Константиновском, - Генштаб

Агрессор продолжает попытки продвигаться вглубь территории Украины. На отдельных участках фронта оккупанты проводят штурмовые действия. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери, и срывают попытки улучшить своё положение.

С начала суток количество атак агрессора составляет 217.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 17 марта, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Трудовое, Коренек, Искрисковщина, Атинское, Рыжевка, Ходино, Будки, Сопич, Шалыгино. Также враг обстрелял Заречье в Черниговской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевые столкновения, противник нанес 66 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 10 - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах Волчанска и Песчаного, а также в направлении Охримовки и Бочкового. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник 11 раз атаковал в районах Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новоплатоновки. Два боестолкновения продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман и в районе Дробишевого. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Славянском направлении агрессор атаковал пять раз в районах населенных пунктов Платоновка, Закитное и в сторону Рай-Александровки. Один бой продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две штурмовые атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Новомарково.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 36 наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультыно, Софиевка, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Степановка, Новопавловка. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 57 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Покровск, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Молодецкое, Новопавловка, Филия, Дачное. Одно боестолкновение продолжается.

На Александровском направлении враг дважды наступал в районах населенных пунктов Злагода и Красногорское. Орестополь подвергся авиаударам противника.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак в районе Доброполья. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Егоровка, Копани, Гуляйпольское, Зеленая Диброва. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили две вражеские атаки недалеко от Степового. Авиаударам подверглись населенные пункты Веселянка и Орехов.

На Приднепровском направлении враг предпринял одну тщетную попытку продвинуться вперед вблизи острова Белогрудово.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

