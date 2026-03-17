С начала суток агрессор атаковал 217 раз: из них 57 на Покровском направлении и 36 - на Константиновском, - Генштаб
Агрессор продолжает попытки продвигаться вглубь территории Украины. На отдельных участках фронта оккупанты проводят штурмовые действия. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери, и срывают попытки улучшить своё положение.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 17 марта, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Трудовое, Коренек, Искрисковщина, Атинское, Рыжевка, Ходино, Будки, Сопич, Шалыгино. Также враг обстрелял Заречье в Черниговской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевые столкновения, противник нанес 66 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 10 - с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах Волчанска и Песчаного, а также в направлении Охримовки и Бочкового. Три боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении противник 11 раз атаковал в районах Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новоплатоновки. Два боестолкновения продолжаются.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман и в районе Дробишевого. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Славянском направлении агрессор атаковал пять раз в районах населенных пунктов Платоновка, Закитное и в сторону Рай-Александровки. Один бой продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили две штурмовые атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Новомарково.
На Константиновском направлении захватчики осуществили 36 наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультыно, Софиевка, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Степановка, Новопавловка. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 57 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Покровск, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Молодецкое, Новопавловка, Филия, Дачное. Одно боестолкновение продолжается.
На Александровском направлении враг дважды наступал в районах населенных пунктов Злагода и Красногорское. Орестополь подвергся авиаударам противника.
Боевые действия на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак в районе Доброполья. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Егоровка, Копани, Гуляйпольское, Зеленая Диброва. Одно боестолкновение продолжается.
- На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили две вражеские атаки недалеко от Степового. Авиаударам подверглись населенные пункты Веселянка и Орехов.
- На Приднепровском направлении враг предпринял одну тщетную попытку продвинуться вперед вблизи острова Белогрудово.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль