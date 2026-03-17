Более 50 атак за сутки: на Днепропетровщине один человек погиб, четверо - ранены

Днепропетровская область

Один человек погиб, четверо получили ранения. 17 марта враг более 50 раз атаковал два района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Никопольщины

  • Под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Покровская и Марганецкая громады. Повреждены агрофирма, административное здание, 4 многоквартирных и 2 частных дома, автомобиль скорой помощи. Пострадал 72-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне 25 раз за сутки атаковали Днепропетровщину: двое погибших, восемь раненых

Обстрелы Синельниковского района

  • Россияне наносили удары по Маломихайловской, Межевской и Васильковской громадам. В районе повреждены автомобили и частный дом. К сожалению, погиб один человек. Пострадали мужчины 41 и 56 лет и 71-летняя женщина.

Читайте также: Российский БПЛА атаковал в Черниговской области здание, где размещаются окружная прокуратура, ТЦК и СП, - СМИ

