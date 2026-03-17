Более 50 атак за сутки: на Днепропетровщине один человек погиб, четверо - ранены
Один человек погиб, четверо получили ранения. 17 марта враг более 50 раз атаковал два района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Никопольщины
- Под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Покровская и Марганецкая громады. Повреждены агрофирма, административное здание, 4 многоквартирных и 2 частных дома, автомобиль скорой помощи. Пострадал 72-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.
Обстрелы Синельниковского района
- Россияне наносили удары по Маломихайловской, Межевской и Васильковской громадам. В районе повреждены автомобили и частный дом. К сожалению, погиб один человек. Пострадали мужчины 41 и 56 лет и 71-летняя женщина.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль