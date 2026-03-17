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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Понад 50 атак за добу: на Дніпропетровщині одна людина загинула, четверо поранені

дніпропетровщина

Одна людина загинула, четверо дістали поранень. Ворог 17 березня понад 50 разів атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли Нікопольщини

  • під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади. Пошкоджені агрофірма, адмінбудівля, 4 багатоквартирні і 2 приватні будинки, автомобіль швидкої. Постраждав 72-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

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Обстріли Синельниківщини

  • росіяни били по Маломихайлівській, Межівській та Васильківській громадах. У районі понівечені автомобілі та приватний будинок. На жаль, загинула одна людина. Постраждали чоловіки 41 та 56 років і 71-річна жінка.

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