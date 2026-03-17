Новости Встреча Зеленского и Рютте
Зеленский встретился с Рютте в Лондоне: обсудили укрепление ПВО Украины и войну в Иране

зеленский,рютте
Фото: Офіс Президента

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в столицу Великобритании встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава государства в соцсетях.

Детали встречи

Стороны обсудили прежде всего усиление ПВО и защиту украинцев от российских атак.

"Мы очень благодарны за программу PURL, благодаря которой можем покупать у Америки ракеты для "патриотов". Будем работать над привлечением новых стран к этой инициативе и увеличением взносов", - рассказал Зеленский.

Также они говорили и о ситуации вокруг Ирана и ее влиянии на Украину и всю Европу.

"Россия не должна получать от этого никакой выгоды и никакой возможности затягивать свою войну против Украины", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир (23694) НАТО (10467) Рютте Марк (614)
Рютте також отримав в подарунок планшет iPad, який відстежує бої на фронті та повітряні атаки?
17.03.2026 22:57 Ответить
Яке«зміцнення ппо»?
Що вони мелють?
Віддати 300 найкращих бійців для захисту чужого неба а тоді белькотіти щось про посилення ппо?
18.03.2026 03:46 Ответить
Легітимне яким боком до війни в Ірані клоун що воно корче с себе
18.03.2026 06:15 Ответить
 
 