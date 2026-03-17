Зеленский встретился с Рютте в Лондоне: обсудили укрепление ПВО Украины и войну в Иране

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в столицу Великобритании встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Детали встречи

Стороны обсудили прежде всего усиление ПВО и защиту украинцев от российских атак.

"Мы очень благодарны за программу PURL, благодаря которой можем покупать у Америки ракеты для "патриотов". Будем работать над привлечением новых стран к этой инициативе и увеличением взносов", - рассказал Зеленский.

Также они говорили и о ситуации вокруг Ирана и ее влиянии на Украину и всю Европу.

"Россия не должна получать от этого никакой выгоды и никакой возможности затягивать свою войну против Украины", - добавил Зеленский.

