Зеленский встретился с Рютте в Лондоне: обсудили укрепление ПВО Украины и войну в Иране
Президент Владимир Зеленский в рамках визита в столицу Великобритании встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава государства в соцсетях.
Детали встречи
Стороны обсудили прежде всего усиление ПВО и защиту украинцев от российских атак.
"Мы очень благодарны за программу PURL, благодаря которой можем покупать у Америки ракеты для "патриотов". Будем работать над привлечением новых стран к этой инициативе и увеличением взносов", - рассказал Зеленский.
Также они говорили и о ситуации вокруг Ирана и ее влиянии на Украину и всю Европу.
"Россия не должна получать от этого никакой выгоды и никакой возможности затягивать свою войну против Украины", - добавил Зеленский.
Що вони мелють?
Віддати 300 найкращих бійців для захисту чужого неба а тоді белькотіти щось про посилення ппо?