Зеленський зустрівся з Рютте у Лондоні: обговорили посилення ППО України та війну в Ірані
Президент Володимир Зеленський у рамках візиту до столиці Великої Британії зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава держави у соцмережах.
Деталі зустрічі
Сторони обговорили насамперед посилення ППО та захист українців від російських атак.
"Ми дуже вдячні за програму PURL, завдяки якій можемо купувати в Америки ракети для "петріотів". Будемо працювати над залученням нових країн до цієї ініціативи й збільшенням внесків", - розповів Зеленський.
Також вони говорили й про ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу.
"Росія не повинна отримувати від цього жодної вигоди та жодної можливості затягувати свою війну проти України", - додав Зеленський.
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