Зеленський зустрівся з Рютте у Лондоні: обговорили посилення ППО України та війну в Ірані

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський у рамках візиту до столиці Великої Британії зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава держави у соцмережах.

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Деталі зустрічі

Сторони обговорили насамперед посилення ППО та захист українців від російських атак.

"Ми дуже вдячні за програму PURL, завдяки якій можемо купувати в Америки ракети для "петріотів". Будемо працювати над залученням нових країн до цієї ініціативи й збільшенням внесків", - розповів Зеленський.

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Також вони говорили й про ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу.

"Росія не повинна отримувати від цього жодної вигоди та жодної можливості затягувати свою війну проти України", - додав Зеленський.

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