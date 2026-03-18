Краснодар массированно атаковали беспилотники: мэр призвал не отправлять детей на занятия. ФОТО
В ночь на среду, 18 марта 2026 года, российский Краснодар подвергся массированной атаке беспилотников. В городе зафиксированы повреждения, в частности, загорелась линия электропередачи.
Об этом сообщают местные власти, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Есть повреждения
Из-за работы российской ПВО поврежден медцентр и возгорание в многоэтажке.
Детей просят оставлять дома
"Рекомендуем не отправлять детей на занятия", — призвал мэр Краснодара после ночной атаки на город.
"В Краснодарском крае и Краснодаре сохраняется угроза атаки БПЛА. В связи с нынешней напряженной ситуацией рекомендуем не отправлять детей на занятия. Руководители учебных заведений отнесутся к этому с пониманием", — написал Наумов.
Топ комментарии
+12 Red_Sky_On
показать весь комментарий18.03.2026 07:14 Ответить Ссылка
+11 Павел Орехов #618056
показать весь комментарий18.03.2026 07:15 Ответить Ссылка
+5 Тонка червона лінія
показать весь комментарий18.03.2026 07:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@ (мова оригіналу допису):
"Источник рассказал версию о реальной причине массового изъятия и забоя коров в ряде регионов России (от Якутии до Пензенской области), которую Минсельхоз пытается скрыть всеми силами.
По словам собеседника, осенью 2025 года фермерам и предприятиям поставляли вакцину, но позже оказалось, что часть партии была некачественная и вредоносная. Выискивать коров, которые получили «плохие» вакцины, впоследствии заболели из-за этого и т.п. дело очень хлопотное, дорогое, а главное может «всплыть» история с опасной поставкой. В результате было принято решение просто забить всех коров в местах, куда попала «плохая» вакцина.
Вакцинация завершалась осенью 2025 года, после чего уже в декабре начали фиксироваться первые случаи заболеваний, а в январе-феврале 2026 года ситуация резко ухудшилась. В начале марта всё перешло в стадию массового изъятия скота и введения ограничений.
Весь март у фермеров массово изымают и уничтожают скот. Одним причиной называют вспышку пастереллеза в Сибири, другим вообще ничего не объясняют. Только в Алтайском крае и Новосибирской области уже убиты тысячи коров, а доведенные до отчаяния люди перекрывают дороги. Фермеры заявляют, что изъятие проходит без документов и анализов, а порой и вовсе в отсутствие самих фермеров. При этом для многих семей хозяйство является единственным источником заработка или просто пропитания.
Федеральный центр параллельно запустил новые крупные закупки вакцин - миллионы доз препаратов продолжают распределяться по регионам. Поставщик при этом остается прежним - ФКП «Щелковский биокомбинат», который работает по этим контрактам не первый год и является федеральным казенным предприятием, находящимся в ведении Минсельхоза России.
И есть большие сомнения, что реальной причине массового забоя скота когда-либо дадут оценку силовики.
Минсельхозом руководит Оксана Лут, которая давно считается гражданской женой вице-премьера Дмитрия Патрушева. Собственно, благодаря этому она и занимает пост министра. По-семейному.
Ранее, напомним, министром сельского хозяйства был сам Дмитрий Патрушев, который построил карьеру исключительно благодаря отцу - Николаю Патрушеву."