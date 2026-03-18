Краснодар массированно атаковали беспилотники: мэр призвал не отправлять детей на занятия. ФОТО

В ночь на среду, 18 марта 2026 года, российский Краснодар подвергся массированной атаке беспилотников. В городе зафиксированы повреждения, в частности, загорелась линия электропередачи.

Об этом сообщают местные власти, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть повреждения

Из-за работы российской ПВО поврежден медцентр и возгорание в многоэтажке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В российском Лабинске второй день подряд горит нефтебаза: горят десятки резервуаров с топливом. ВИДЕО

Детей просят оставлять дома

"Рекомендуем не отправлять детей на занятия", — призвал мэр Краснодара после ночной атаки на город.

"В Краснодарском крае и Краснодаре сохраняется угроза атаки БПЛА. В связи с нынешней напряженной ситуацией рекомендуем не отправлять детей на занятия. Руководители учебных заведений отнесутся к этому с пониманием", — написал Наумов.

Смотрите также: Дроны атаковали Краснодарский край и Новгородскую область: под ударами, вероятно, оказались авиазавод и НПЗ. ВИДЕО+ФОТО