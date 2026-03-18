Краснодар масовано атакували безпілотники: мер закликав не відправляти дітей на заняття. ФОТО

У ніч проти середи, 18 березня 2026 року, російський Краснодар масовано атакували безпілотники. У місті є пошкодження, зокрема, загорілась ЛЕП.

Про це інформує місцева влада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Є пошкодження

Через роботу російської ППО пошкоджено медцентр та є загорання у багатоповерхівці.

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Дітей просять лишати вдома

"Рекомендуємо не відправляти дітей на заняття", - закликав мер Краснодара після нічної атаки на місто.

"У Краснодарському краї та Краснодарі зберігається загроза атаки БпЛА. У зв’язку з нинішньою напруженою ситуацією рекомендуємо не відправляти дітей на заняття. Керівники закладів поставляться до цього з розумінням", - написав Наумов.

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