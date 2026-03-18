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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Краснодар масовано атакували безпілотники: мер закликав не відправляти дітей на заняття. ФОТО

У ніч проти середи, 18 березня 2026 року, російський Краснодар масовано атакували безпілотники. У місті є пошкодження, зокрема, загорілась ЛЕП.

Про це інформує місцева влада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Є пошкодження

Через роботу російської ППО пошкоджено медцентр та є загорання у багатоповерхівці.

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Краснодар після атаки

Дітей просять лишати вдома

"Рекомендуємо не відправляти дітей на заняття", - закликав мер Краснодара після нічної атаки на місто.

"У Краснодарському краї та Краснодарі зберігається загроза атаки БпЛА. У зв’язку з нинішньою напруженою ситуацією рекомендуємо не відправляти дітей на заняття. Керівники закладів поставляться до цього з розумінням", - написав Наумов.

Також дивіться: Дрони атакували Краснодарській край та Новгородську область: під ударами, ймовірно, опинилися авіазавод та НПЗ. ВІДЕО+ФОТО

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безпілотник БпЛА (6026) Удари по РФ (1056) Краснодарський край РФ (82)
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Топ коментарі
+29
А що трапилось?
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18.03.2026 07:14 Відповісти
+26
Іран лютує.
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18.03.2026 07:15 Відповісти
+17
На пітьмі не лише безпілотники, в й інша пошесть:

@ (мова оригіналу допису):

"Источник рассказал версию о реальной причине массового изъятия и забоя коров в ряде регионов России (от Якутии до Пензенской области), которую Минсельхоз пытается скрыть всеми силами.
По словам собеседника, осенью 2025 года фермерам и предприятиям поставляли вакцину, но позже оказалось, что часть партии была некачественная и вредоносная. Выискивать коров, которые получили «плохие» вакцины, впоследствии заболели из-за этого и т.п. дело очень хлопотное, дорогое, а главное может «всплыть» история с опасной поставкой. В результате было принято решение просто забить всех коров в местах, куда попала «плохая» вакцина.
Вакцинация завершалась осенью 2025 года, после чего уже в декабре начали фиксироваться первые случаи заболеваний, а в январе-феврале 2026 года ситуация резко ухудшилась. В начале марта всё перешло в стадию массового изъятия скота и введения ограничений.
Весь март у фермеров массово изымают и уничтожают скот. Одним причиной называют вспышку пастереллеза в Сибири, другим вообще ничего не объясняют. Только в Алтайском крае и Новосибирской области уже убиты тысячи коров, а доведенные до отчаяния люди перекрывают дороги. Фермеры заявляют, что изъятие проходит без документов и анализов, а порой и вовсе в отсутствие самих фермеров. При этом для многих семей хозяйство является единственным источником заработка или просто пропитания.
Федеральный центр параллельно запустил новые крупные закупки вакцин - миллионы доз препаратов продолжают распределяться по регионам. Поставщик при этом остается прежним - ФКП «Щелковский биокомбинат», который работает по этим контрактам не первый год и является федеральным казенным предприятием, находящимся в ведении Минсельхоза России.
И есть большие сомнения, что реальной причине массового забоя скота когда-либо дадут оценку силовики.
Минсельхозом руководит Оксана Лут, которая давно считается гражданской женой вице-премьера Дмитрия Патрушева. Собственно, благодаря этому она и занимает пост министра. По-семейному.
Ранее, напомним, министром сельского хозяйства был сам Дмитрий Патрушев, который построил карьеру исключительно благодаря отцу - Николаю Патрушеву."
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18.03.2026 07:35 Відповісти

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