УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11603 відвідувача онлайн
Новини Відео Горить нафтобаза в РФ Оператори дронів Атаки по нафтопереробній галузі РФ
8 116 20

У російському Лабінську другий день поспіль палає нафтобаза: горять десятки резервуарів з пальним. ВIДЕО

У місті Лабінськ Краснодарського краю РФ після атаки 15 березня спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, станом на обід вогнем було охоплено щонайменше 18 резервуарів із бензином та дизельним пальним, також згоріли 7 бензовозів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загальна площа пожежі становить близько 3 тисяч квадратних метрів.

Зазначається, що всього на території нафтобази розміщено понад 20 резервуарів із пальним.

Відео опубліковано у соцмережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Краснодарській край та Новгородську область: під ударами, ймовірно, опинилися авіазавод та НПЗ. ВІДЕО+ФОТО

Що передувало?

15 березня у передмісті Тихорецька у Краснодарському краї РФ сталася пожежа на території нафтобази після падіння уламків безпілотника.

Також у Тихорецькому районі фрагменти БпЛА пошкодили дві високовольтні лінії електропередач. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть після завершення огляду території фахівцями.

Дивіться також: Дрони атакували Краснодарський край: пожежа на нафтобазі. ВIДЕО

Автор: 

нафта (2103) пожежа (4514) росія (47938) атака (2171) дрони (8992) Краснодарський край РФ (136)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Двіжуха, як Х..ло любить.
показати весь коментар
17.03.2026 18:29 Відповісти
+17
Ну, от і відповідь... Відповідь "фсьопрапальщику", який учора єхидно написав, що "один бак" згорів - перемога...". А я віжповів "Курочка по зёрнышку клюёт - и сыта бывает...". В день по баку - а відновлювать будуть його, МІСЯЦЬ...
Згоріло вже ДВА ДЕСЯТКА "баків". На півроку паливна база не працюватиме...
показати весь коментар
17.03.2026 18:36 Відповісти
+11
показати весь коментар
17.03.2026 18:52 Відповісти

Завантаження...

 
 