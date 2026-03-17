У російському Лабінську другий день поспіль палає нафтобаза: горять десятки резервуарів з пальним. ВIДЕО

У місті Лабінськ Краснодарського краю РФ після атаки 15 березня спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, станом на обід вогнем було охоплено щонайменше 18 резервуарів із бензином та дизельним пальним, також згоріли 7 бензовозів.

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Загальна площа пожежі становить близько 3 тисяч квадратних метрів.

Зазначається, що всього на території нафтобази розміщено понад 20 резервуарів із пальним.

Відео опубліковано у соцмережі.

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Що передувало?

15 березня у передмісті Тихорецька у Краснодарському краї РФ сталася пожежа на території нафтобази після падіння уламків безпілотника.

Також у Тихорецькому районі фрагменти БпЛА пошкодили дві високовольтні лінії електропередач. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть після завершення огляду території фахівцями.

Раніше повідомлялося про вибухи у Краснодарському краї, дрони вдарили по НПЗ та порту "Кавказ".

Згодом Генштаб підтвердив, що уражено Афіпський НПЗ та інфраструктуру порту "Кавказ".

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