РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13216 посетителей онлайн
Новости Видео Горит нефтебаза в росиии Операторы дронов Атаки по нефтеперерабатывающей отрасли рф
8 116 20

В российском Лабинске второй день подряд горит нефтебаза: горят десятки резервуаров с топливом. ВИДЕО

В городе Лабинск Краснодарского края РФ после атаки 15 марта разразился масштабный пожар на нефтебазе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по состоянию на полдень огнем было охвачено не менее 18 резервуаров с бензином и дизельным топливом, также сгорели 7 бензовозов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Общая площадь пожара составляет около 3 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что всего на территории нефтебазы размещено более 20 резервуаров с топливом.

Видео опубликовано в соцсети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Краснодарский край и Новгородскую область: под ударами, вероятно, оказались авиазавод и НПЗ. ВИДЕО+ФОТО

Что предшествовало?

15 марта в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае РФ произошел пожар на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника.

Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередач. Аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения осмотра территории специалистами.

Смотрите также: Дроны атаковали Краснодарский край: пожар на нефтебазе. ВИДЕО

Автор: 

нефть (2284) пожар (6312) россия (89705) атака (2151) дроны (8260) Краснодарский край РФ (135)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Двіжуха, як Х..ло любить.
показать весь комментарий
17.03.2026 18:29 Ответить
+17
Ну, от і відповідь... Відповідь "фсьопрапальщику", який учора єхидно написав, що "один бак" згорів - перемога...". А я віжповів "Курочка по зёрнышку клюёт - и сыта бывает...". В день по баку - а відновлювать будуть його, МІСЯЦЬ...
Згоріло вже ДВА ДЕСЯТКА "баків". На півроку паливна база не працюватиме...
показать весь комментарий
17.03.2026 18:36 Ответить
+11
показать весь комментарий
17.03.2026 18:52 Ответить

Загрузка...

 
 