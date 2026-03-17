В российском Лабинске второй день подряд горит нефтебаза: горят десятки резервуаров с топливом. ВИДЕО
В городе Лабинск Краснодарского края РФ после атаки 15 марта разразился масштабный пожар на нефтебазе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по состоянию на полдень огнем было охвачено не менее 18 резервуаров с бензином и дизельным топливом, также сгорели 7 бензовозов.
Общая площадь пожара составляет около 3 тысяч квадратных метров.
Отмечается, что всего на территории нефтебазы размещено более 20 резервуаров с топливом.
Видео опубликовано в соцсети.
Что предшествовало?
15 марта в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае РФ произошел пожар на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника.
Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередач. Аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения осмотра территории специалистами.
- Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае, дроны нанесли удары по НПЗ и порту "Кавказ".
- Впоследствии Генштаб подтвердил, что были поражены Афипский НПЗ и инфраструктура порта "Кавказ".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Згоріло вже ДВА ДЕСЯТКА "баків". На півроку паливна база не працюватиме...