В российском Лабинске второй день подряд горит нефтебаза: горят десятки резервуаров с топливом. ВИДЕО

В городе Лабинск Краснодарского края РФ после атаки 15 марта разразился масштабный пожар на нефтебазе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по состоянию на полдень огнем было охвачено не менее 18 резервуаров с бензином и дизельным топливом, также сгорели 7 бензовозов.

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Общая площадь пожара составляет около 3 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что всего на территории нефтебазы размещено более 20 резервуаров с топливом.

Видео опубликовано в соцсети.

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Что предшествовало?

15 марта в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае РФ произошел пожар на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника.

Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередач. Аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения осмотра территории специалистами.

Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае, дроны нанесли удары по НПЗ и порту "Кавказ".

Впоследствии Генштаб подтвердил, что были поражены Афипский НПЗ и инфраструктура порта "Кавказ".

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