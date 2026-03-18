ПВО обезвредила 128 из 147 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 18 марта российские оккупанты запустили по Украине 147 беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
Так, были зафиксированы запуски БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других из направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, более 70 из них –"шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.
