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ППО знешкодила 128 зі 147 безпілотників, якими РФ атакувала Україну. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 18 березня російські окупанти випустили по Україні 147 безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Так, було зафіксовано пуски БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, понад 70 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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