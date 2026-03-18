ППО знешкодила 128 зі 147 безпілотників, якими РФ атакувала Україну. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 18 березня російські окупанти випустили по Україні 147 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці атаки

Так, було зафіксовано пуски БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, понад 70 із них – "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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