Представители МВФ прибыли в Украину: начаты переговоры о реформах

Миссия МВФ прибыла в Украину

Сегодня, 18 марта, команда Международного валютного фонда (МВФ) во главе с главой миссии по Украине Гэвином Греем начинает серию встреч с представителями украинских властей и другими партнерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.

Что известно?

Так, по ее словам, специалисты МВФ во главе с Гэвином Греем начали серию встреч с представителями украинской власти и другими партнерами в рамках визита персонала Фонда.

"Дискуссии будут сосредоточены на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах", - сообщила она.

Читайте также: Энергетика, демография и институты: в МВФ назвали три главные проблемы Украины, помимо войны

Что предшествовало?

  • РанееМВФ выразил обеспокоенность способностью Украины получить оставшуюся часть финансирования из пакета на 8,1 млрд долларов, поскольку народные депутаты затягивают с принятием необходимых решений в Верховной Раде.
  • Как отмечалось, Рада провалила правительственный законопроект о налоге на Uklon и OLX. Это обязательство перед МВФ.
  • Напомним, Украина получила $1,5 млрд первого транша от МВФ по новой программе EFF.

Читайте также: "Готовьтесь к немыслимому": глава МВФ предупредила о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

а результати попередніх реформ є?
18.03.2026 12:50 Ответить
Так, ціни і податки вже наближаються до європейських, а десь їх вже обігнали. А зарплати разів в 10 нижче.
18.03.2026 13:01 Ответить
А то як. Кожна притомна людина може проаналізувати останні декілька десятиріч.
18.03.2026 13:08 Ответить
А то как же. Тарифные реформы например. Налоговая скоро будет)
18.03.2026 13:22 Ответить
Дуже добре хтось в інтернеиі написав, що складається враження наче нас програли МВФ в карти то желєзняки, то жернакови.
18.03.2026 13:15 Ответить
Чекаемо підвищення платежів за ЖКГ і збільшення зборів і налогів.
18.03.2026 13:25 Ответить
 
 