Представители МВФ прибыли в Украину: начаты переговоры о реформах
Сегодня, 18 марта, команда Международного валютного фонда (МВФ) во главе с главой миссии по Украине Гэвином Греем начинает серию встреч с представителями украинских властей и другими партнерами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.
Что известно?
Так, по ее словам, специалисты МВФ во главе с Гэвином Греем начали серию встреч с представителями украинской власти и другими партнерами в рамках визита персонала Фонда.
"Дискуссии будут сосредоточены на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах", - сообщила она.
Что предшествовало?
- РанееМВФ выразил обеспокоенность способностью Украины получить оставшуюся часть финансирования из пакета на 8,1 млрд долларов, поскольку народные депутаты затягивают с принятием необходимых решений в Верховной Раде.
- Как отмечалось, Рада провалила правительственный законопроект о налоге на Uklon и OLX. Это обязательство перед МВФ.
- Напомним, Украина получила $1,5 млрд первого транша от МВФ по новой программе EFF.
