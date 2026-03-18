Представители МВФ прибыли в Украину: начаты переговоры о реформах

Сегодня, 18 марта, команда Международного валютного фонда (МВФ) во главе с главой миссии по Украине Гэвином Греем начинает серию встреч с представителями украинских властей и другими партнерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Так, по ее словам, специалисты МВФ во главе с Гэвином Греем начали серию встреч с представителями украинской власти и другими партнерами в рамках визита персонала Фонда.

"Дискуссии будут сосредоточены на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах", - сообщила она.

Что предшествовало?

РанееМВФ выразил обеспокоенность способностью Украины получить оставшуюся часть финансирования из пакета на 8,1 млрд долларов, поскольку народные депутаты затягивают с принятием необходимых решений в Верховной Раде.

Как отмечалось, Рада провалила правительственный законопроект о налоге на Uklon и OLX. Это обязательство перед МВФ.

Напомним, Украина получила $1,5 млрд первого транша от МВФ по новой программе EFF.

