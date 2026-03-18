Представники МВФ прибули до України: Розпочато переговори щодо реформ

Сьогодні, 18 березня, команда Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм розпочинає серію зустрічей із представниками української влади та іншими партнерами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

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Що відомо?

Так, за її словами, фахівці МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочали серію зустрічей з представниками української влади та іншими партнерами у контексті візиту персоналу Фонду.

"Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах", - повідомила вона.

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Що передувало?

Раніше МВФ висловив стурбованість щодо здатності України отримати решту фінансування з пакету на 8,1 млрд доларів, оскільки нардепи затягують із ухваленням необхідних рішень у Верховній Раді.

Як зазначалося, Рада провалила урядовий законопроєкт про податок на Uklon та OLX. Це зобов’язання перед МВФ.

Нагадаємо, Україна отримала $1,5 млрд першого траншу від МВФ за новою програмою EFF.

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