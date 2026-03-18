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Представники МВФ прибули до України: Розпочато переговори щодо реформ

Місія МВФ прибула до України

Сьогодні, 18 березня, команда Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм розпочинає серію зустрічей із представниками української влади та іншими партнерами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

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Що відомо?

Так, за її словами, фахівці МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочали серію зустрічей з представниками української влади та іншими партнерами у контексті візиту персоналу Фонду.

"Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах", - повідомила вона.

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Що передувало?

  • Раніше МВФ висловив стурбованість щодо здатності України отримати решту фінансування з пакету на 8,1 млрд доларів, оскільки нардепи затягують із ухваленням необхідних рішень у Верховній Раді.
  • Як зазначалося, Рада провалила урядовий законопроєкт про податок на Uklon та OLX. Це зобов’язання перед МВФ.
  • Нагадаємо, Україна отримала $1,5 млрд першого траншу від МВФ за новою програмою EFF.

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візит (1773) МВФ (3152) реформи (3242)
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Топ коментарі
+14
Так, ціни і податки вже наближаються до європейських, а десь їх вже обігнали. А зарплати разів в 10 нижче.
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18.03.2026 13:01 Відповісти
+6
Чекаемо підвищення платежів за ЖКГ і збільшення зборів і налогів.
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18.03.2026 13:25 Відповісти
+3
Дуже добре хтось в інтернеиі написав, що складається враження наче нас програли МВФ в карти то желєзняки, то жернакови.
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18.03.2026 13:15 Відповісти

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