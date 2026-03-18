Приоритетами являются восточный фланг и Украина, но Латвия готова рассмотреть запросы США в рамках НАТО, - премьер-министр Силиня

Латвия готова рассмотреть запрос США в рамках НАТО о поддержке их действий на Ближнем Востоке, но приоритетами для страны остаются укрепление восточного фланга Альянса и поддержка Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Рост цен на нефть

Так, Силиня отметила, что действия Ирана вызывают рост цен на нефть, наносят ущерб европейской экономике и, к сожалению, также приносят пользу государству-агрессору – России.

"Мы уже обсудили в правительстве решение по уменьшению влияния роста цен на нефть в Латвии. На этой неделе я также подниму этот вопрос в Европейском Совете на переговорах с лидерами других стран ЕС, а также с США и другими союзниками", — рассказала премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война с Ираном не должна отвлекать от Украины, - Браже

Украина - среди приоритетов

Она отметила, что если США обратятся с конкретной просьбой в рамках НАТО, Латвия рассмотрит ее очень серьезно.

"В то же время нашим приоритетом остается укрепление восточного фланга НАТО и поддержка Украины", — подчеркнула Силиня.

Читайте: ОАЭ могут присоединиться к миссии США в Ормузском проливе

Что предшествовало

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство стран НАТО отказались участвовать в военной операции США против Ирана для защиты Ормузского пролива. Он утверждает, что Вашингтон "не нуждается в помощи" союзников.