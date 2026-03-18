Пріоритетами є східний фланг і Україна, але Латвія готова розглянути запити США в межах НАТО, - прем’єрка Сіліня
Латвія готова розглянути запит США у межах НАТО щодо підтримки їхніх дій на Близькому Сході, але пріоритетами для країни залишаються зміцнення східного флангу Альянсу і підтримка України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прем’єрка Латвії Евіка Сіліня.
Зростання цін на нафту
Так, Сіліня зазначила, що дії Ірану спричиняють зростання цін на нафту, шкодять європейській економіці і, на жаль, також приносять користь державі-агресору – Росії.
"Ми вже обговорили в уряді рішення щодо зменшення впливу зростання цін на нафту в Латвії. Цього тижня я також порушу це питання в Європейській Раді на переговорах з лідерами інших країн ЄС, а також зі США та іншими союзникам", - розповіла прем’єрка.
Україна - серед пріоритетів
Вона зауважила, якщо США звернуться з конкретним проханням у межах НАТО, Латвія розгляне його дуже серйозно.
"Водночас нашим пріоритетом залишається зміцнення східного флангу НАТО та підтримка України",- наголосила Сіліня.
Що передувало
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що більшість країн НАТО відмовилися брати участь у військовій операції США проти Ірану для захисту Ормузької протоки. Він стверджує, що Вашингтон "не потребує допомоги" союзників.
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