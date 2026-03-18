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Новини Операція США проти Ірану
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Пріоритетами є східний фланг і Україна, але Латвія готова розглянути запити США в межах НАТО, - прем’єрка Сіліня

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня про США та Україну

Латвія готова розглянути запит США у межах НАТО щодо підтримки їхніх дій на Близькому Сході, але пріоритетами для країни залишаються зміцнення східного флангу Альянсу і підтримка України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прем’єрка Латвії Евіка Сіліня.

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Зростання цін на нафту

Так, Сіліня зазначила, що дії Ірану спричиняють зростання цін на нафту, шкодять європейській економіці і, на жаль, також приносять користь державі-агресору – Росії.

"Ми вже обговорили в уряді рішення щодо зменшення впливу зростання цін на нафту в Латвії. Цього тижня я також порушу це питання в Європейській Раді на переговорах з лідерами інших країн ЄС, а також зі США та іншими союзникам", - розповіла прем’єрка.

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Україна - серед пріоритетів

Вона зауважила, якщо США звернуться з конкретним проханням у межах НАТО, Латвія розгляне його дуже серйозно.

"Водночас нашим пріоритетом залишається зміцнення східного флангу НАТО та підтримка України",- наголосила Сіліня.

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Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня про США та Україну

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що більшість країн НАТО відмовилися брати участь у військовій операції США проти Ірану для захисту Ормузької протоки. Він стверджує, що Вашингтон "не потребує допомоги" союзників.

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