Норвегия предоставит $200 млн бюджетной поддержки Украине, - Свириенко

Норвегия решила предоставить 200 млн долларов бюджетной поддержки Украины в рамках проекта Всемирного банка PEACE.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поддержка Украины

"Приветствуем решение Норвегии... Искренне благодарны за этот своевременный вклад в сохранение макрофинансовой стабильности и непрерывную работу ключевых государственных служб – это пример лидерства Норвегии и ее последовательной поддержки Украины в период больших вызовов", – отметила Свириденко.

Проект PEACE

Премьер-министр сообщила, что с момента запуска программы в 2022 году проект PEACE в Украине уже мобилизовал почти 52 млрд долларов, из которых 13,4 млрд направлено на выплату пенсий.

