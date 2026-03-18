Норвегія надасть $200 млн бюджетної підтримки Україні, - Свириденко

Норвегія вирішила надати 200 млн доларів бюджетної підтримки Україні через проєкт Світового банку PEACE.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка України

"Вітаємо рішення Норвегії... Щиро вдячні за цей своєчасний внесок для збереження макрофінансової стабільності та безперервної роботи ключових державних послуг – це приклад лідерства Норвегії та її послідовної підтримки України в період великих викликів", - зазначила Свириденко.

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Проєкт PEACE

Прем’єрка повідомила, що від запуску програми в 2022 році проєкт PEACE в Україні вже мобілізував майже 52 млрд доларів, з яких 13,4 млрд спрямовано на виплату пенсій.

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