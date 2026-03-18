Открытие рынка лекарств и разрешение продаж на АЗС по правилам ЕС положительно повлияет на отрасль, — СМИ

Открытие фармацевтического рынка и разрешение продаж безрецептурного лекарства на автозаправочных станциях по правилам ЕС положительно повлияет на отрасль и доступность лекарств для людей, пишет "Экономическая правда".

"Наша цель — увеличить доступность. Мы же, прежде всего, акцентируем внимание на доступности лекарств", — отметил заместитель министра здравоохранения Евгений Гончар.

По словам замминистра, решение по АЗС соответствует практике 16 стран Евросоюза, где безрецептурные препараты реализуются вне специализированных аптек.

В Минздраве отмечают, что евроинтеграционный курс Украины предусматривает гармонизацию регуляторных норм, в частности, в фармацевтической сфере.

Напомним, в декабре 2025 года Кабинет министров Украины внес изменения в лицензионные условия, разрешив сетям АЗС продавать безрецептурные лекарственные средства. В марте 2026 года правительство закрепило эти нормы и устранило отдельные несогласованности с законодательством. На 11 марта лицензии на продажу препаратов получили первые автозаправочные комплексы.

В Минздраве подчеркивают, что новый формат касается исключительно безрецептурных средств, решение о применении которых потребитель может принимать самостоятельно — согласно сложившейся практике стран ЕС.

