РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15309 посетителей онлайн
Новости Продажа на АЗС
477 8

Открытие рынка лекарств и разрешение продаж на АЗС по правилам ЕС положительно повлияет на отрасль, — СМИ

аптеки

Открытие фармацевтического рынка и разрешение продаж безрецептурного лекарства на автозаправочных станциях по правилам ЕС положительно повлияет на отрасль и доступность лекарств для людей, пишет "Экономическая правда".

"Наша цель — увеличить доступность. Мы же, прежде всего, акцентируем внимание на доступности лекарств", — отметил заместитель министра здравоохранения Евгений Гончар.

По словам замминистра, решение по АЗС соответствует практике 16 стран Евросоюза, где безрецептурные препараты реализуются вне специализированных аптек.

В Минздраве отмечают, что евроинтеграционный курс Украины предусматривает гармонизацию регуляторных норм, в частности, в фармацевтической сфере.

Напомним, в декабре 2025 года Кабинет министров Украины внес изменения в лицензионные условия, разрешив сетям АЗС продавать безрецептурные лекарственные средства. В марте 2026 года правительство закрепило эти нормы и устранило отдельные несогласованности с законодательством. На 11 марта лицензии на продажу препаратов получили первые автозаправочные комплексы.

В Минздраве подчеркивают, что новый формат касается исключительно безрецептурных средств, решение о применении которых потребитель может принимать самостоятельно — согласно сложившейся практике стран ЕС.

Автор: 

АЗС (401) Укрпочта (328) аптека (149) фармацевтика (51)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
взагалі, в чому проблема легалізувати продаж ліків через автоматичні поштомати? Якщо є електронний рецепт, він підтверджує що людині виписали ліки, допомога фармацевта не потрібна. Людина платить онлайн, потім йде до поштомату та розблоковує його щоб забрати ліки, все. Не треба черг, не потрібні аптеки з фармацевтами. Дуже економно та швидко.
показать весь комментарий
18.03.2026 16:59 Ответить
Чому немає? Є..я так замовляю. То або поштомат, або через відділення НП, або кур'єр принесе..
показать весь комментарий
18.03.2026 17:00 Ответить
В моєму містечку такої цивілізації ще немає, на жаль
показать весь комментарий
18.03.2026 17:02 Ответить
Відділення НП немає?? Ще можна замовити через ліки24 на Укрпошту, чи у Вас і такого ввдділення н4має?

А, ще - зараз ще й лікоматів понатикувано - трохи не в кожному під'їзді.
показать весь комментарий
18.03.2026 17:09 Ответить
Є і НП і Укрпошта, я про поштомати для продажу ліків.
показать весь комментарий
18.03.2026 17:14 Ответить
Так якщо все, що Ви перелічили у Вашому містечку є, зафіга Вам лікомат?? Лікомат - то не автомат з продажу ліків, то теж саме, що й поштомат, тільки для ліків. Туди замовлення кур'єр вкладає. Замовляйте собі на НП і все ок буде.)
показать весь комментарий
18.03.2026 17:33 Ответить
Що за маячня??? Які АЗС?? В ЄС без рецепту ниф не придбаєш, там і аптекі ліцензовані і фармацевти зі спеціалізованою вищою освітою..

А презервативи і антиполіцай у нас й так продають на АЗС.
показать весь комментарий
18.03.2026 16:59 Ответить
Може б і вплинуло. Але в нас все успішно перекриє спосіб керування державою Зельоними.
показать весь комментарий
18.03.2026 17:00 Ответить
 
 